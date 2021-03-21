В чаше бассейна вокруг корабля в детском городке «Сказка», ремонт в которой завершили 2 месяца назад, начала разрушаться мозаика.

Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Marina Lu.

«Капитально отремонтированная чаша бассейна под кораблик. Открытие было 4 месяца назад», - написала она, опубликовав соответствующие фотографии.

Отметим, что ремонт корабля в «Сказке» и чаши вокруг него длился с 2017 года. Общая сумма ремонта за все годы составила 6 миллионов 210 тысяч гривен. Подрядчиком работ по заказу КУ «Сказка» выступила компания «Антарес-Буд».

16 марта сообщалось, что в детском городке «Сказка» просела почва, под землю ушла часть плитки, вымощенной вокруг корабля. Как оказалось, провал грунта возле корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве образовался из-за многолетнего вытекания воды из разрушенной трубы.

Как известно, накануне состоялся конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка», в котором победила фирма «Аттракцион-Инвест». Эта компания несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток. В декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество. 19 марта сообщалось, что на территории детского городка «Сказка» в Николаеве приступили к подготовительным работам для установки аттракционов, в частности, две зеленые зоны залили бетоном и кронировали деревья.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.