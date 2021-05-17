Олег Самсонов, «политик с 35-летним стажем»

Помощник депутата Николаевского городского совета Владислава Чайки, называющий себя опытным политиком с 35-летним стажем, Олег Самсонов, обратился с открытым письмом в Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» с просьбой предоставить юридическую оценку журналистской деятельности интернет-издания «НикВести».

В своем письме он указывает, что после прочтения одной из публикаций он плохо спал и это негативно отразилось на его состоянии здоровья. Копию письма он направил также в редакцию НикВести, прокуратуру Николаевской области, Управление СБУ Николаевской области, мэру Николаева, секретарю городского совета и в постоянную депутатскую комиссию по вопросам ЖКХ, где состоит его подопечный депутат.

Данное письмо, подписанное юрисконсультом секретариата Николаевской региональной организации «ОПЗЖ», пришло на электронную почту редакции НикВести 15 мая и, чтобы убедиться в его достоверности, мы попросили Олега Самсонова подписать его собственноручно и принести в бумажном виде, что он и сделал сегодня, 17 мая. Передавая письмо, он также продемонстрировал удостоверение, свидетельствующее о том, что он является официальным помощником депутата от «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Отметим, что Стратегический совет партии «ОПЗЖ», к которому обращается Олег Самсонов, состоит из четырёх лидеров партии: Виктор Медведчук, Сергей Лёвочкин, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Основные требования автора письма состоят в публикации опровержения его слов о том, что он якобы не признает результаты выборов мэра Николаева, а также в размещении на сайте НикВести его старых армейских фотографий вместо актуальных, сделанных во время заседаний в Николаевском городском совете.

Фото предоставлены Олегом Самсоновым

Свое письмо к партийному руководству, городской власти, силовикам и журналистам он начал с просьбы не поздравлять его с грядущим Днем рождения: «В этом году прошу не присылать мне поздравления с Днем рождения, поскольку у нас некоторые «специалисты» оперативного дела благодаря годам пытаются получить бонусы перед властью. Как говорит моя коллега, народный депутат Украины от «ОПЗЖ» Татьяна Плачкова: «Мне, как юристу, тяжело комментировать то, чего не существует».

Далее он акцентирует внимание на своем бесстрашии, которое позволяет работать во благо государства: «Нас, прошедших жизненную школу в Дрездене, Кейптауне, некогда блокадном Ленинграде и других городах мира, как я лично считаю, напугать очень сложно. Как работали на пользу своему государству, так и будем это делать в дальнейшем».

Комментируя публикацию на сайте «НикВести» от 13 мая 2021 года с заголовком «Помощника Чайки попросили меньше выступать на депутатской комиссии», он указывает, что никогда еще не слышал, чтоб его просили сократить количество выступлений: «Ни от единого человека такой просьбы я не слышал». Помимо прочего, он пригрозил смещением с должности главы депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Дмитрия Иванова: «Советую вам помнить, что главой комиссии вы являетесь до тех пор, пока это устраивает лично меня и других жителей нашего славного города. Это я вам говорю ввиду почти 35 лет своей политической работы и общественной деятельности». Отметим, что Олегу Самсонову 51 год, выходит, он начал заниматься политикой с подросткового возраста — с 16-лет.

Также, человек, называющий себя политиком с 35-летним стажем, заявляет, что, насколько он помнит, никогда не озвучивал сомнений в легитимности мэра Николаева Александра Сенкевича и не обвинял его в фальсификациях выборов Николаевского городского головы в 2020 году: «Это утверждение может негативным образом повлиять на мою дальнейшую политическую карьеру. В этот же день я получил многочисленные вопросы по этому поводу и некоторые комментарии негативно отразились на моем состоянии здоровья, поскольку этой ночью я практически не спал, размышляя, что по этому поводу думает господин Сенкевич и другие жители города».

Напомним, что сразу после дня голосования 2 тура выборов мэра Николаева, 23 ноября, Олег Самсонов, будучи доверенным лицом кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки, вышел в прямой эфир телеканала NEWSONE вместе с народным депутатом Ильёй Кивой. Сначала Илья Кива заявил о «преступном клане Сенкевича», который собирается украсть победу на выборах, после чего он передал слово Олегу Самсонову и тот снова вспомнил о «преступном клане» и фальсификациях, сказав следующее: «У нас в Николаеве хорошая погода. Господь с нами. Видимо, господину Сенкевичу еще не сообщили, или он находится в болезненном состоянии, я ему лично желаю здоровья. Еще 20 ноября суд принял решение в пользу Чайки о допущенных нарушениях о недопуске наблюдателей. Это дает нам основания полагать, что «преступный клан» изначально готовился к массовым фальсификациям. Речь идет о массовых системных фальсификациях». Сам кандидат в мэры Владислав Чайка даже спустя неделю после выборов продолжал считать себя их победителем: «Мы не проиграли, мы воюем с властями».

Учитывая вышеизложенное, в своем письме, Олег Самсонов также обращается к руководству прокуратуры и Службы безопасности Украины с требованием пресечь журналистскую деятельность издания НикВести, влияющую на его спокойный сон и будущую политическую карьеру: «Прошу должностных лиц Прокуратуры Николаевской области и СБУ провести определенную работу, которая не будет в дальнейшем предоставлять возможности таким «репортёрам без границ» и «НикВести» раскалывать общество и вводить в заблуждение граждан Украины и международного сообщества». Про выполнение этого требования он попросил силовиков сообщить ему лично на электронную почту.