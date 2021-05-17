Депутат Верховной Рады 8-го созыва Вадим Пидберезняк сложил с себя полномочия руководителя Николаевской областной организации политической партии ВО «Батьківщина».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-нардеп поблагодарил лидера партии и коллектив областной организации.

«Хочу поблагодарить лидера партии Тимошенко Юлию Владимировну за все силы, опыт, понимание и сотрудничество, за огромную работу для Украины! Хочу поблагодарить весь коллектив Николаевской «Батьківшини» за целеустремленность, за бескорыстную борьбу за правду, за чувство плеча и отношение!», — написал Вадим Пидберезняк.

Напомним, что Вадим Пидберезняк возглавил Николаевскую областную организацию партии ВО «Батьківщина» в ноябре 2019 года.