Правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.
Об этом сообщает информационный портал MKD.
— Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония, - говорится в сообщении.
14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.
— Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней, - говорится в сообщении.
Ранее Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.
Напомним, власти чешской столицы готовятся полностью вернуть в собственность города парк Стромовка. Сейчас в одной из его частей располагается дипломатическое представительство Российской Федерации.
Правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.
Об этом сообщает информационный портал MKD.
— Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония, - говорится в сообщении.
14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.
— Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней, - говорится в сообщении.
Ранее Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.
Напомним, власти чешской столицы готовятся полностью вернуть в собственность города парк Стромовка. Сейчас в одной из его частей располагается дипломатическое представительство Российской Федерации.