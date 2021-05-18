Правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.

Об этом сообщает информационный портал MKD.

— Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония, - говорится в сообщении.

14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.

— Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней, - говорится в сообщении.

Ранее Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.