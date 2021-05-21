В Коблево Николаевской области снова разгорелся конфликт вокруг территории базы отдыха «Волна». Директор одесского ООО «Волна-Прим» Борис Свиржевский отказался признавать документы на право аренды части территории, предоставленные Ярославом Стасивым (малое предприятие «Волна»), и препятствовал нахождению на территории базы сотрудников охранного агентства.

Об этом пишет koblevo.news.

Как сообщалось, недавно малое предприятие «Волна» выиграло суды всех инстанций, в том числе Верховный, отстояв свое право на пользование землей под базой отдыха.

На место происшествия для обеспечения безопасности общественного порядка прибыли бойцы роты полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и сотрудники Управления полиции охраны.

— Директор базы «Волна-Прим» Борис Свиржевский, который и вызвал полицию, категорически был не согласен с нахождением на территории базы представителей охранного агентства. В то же время Вячеслав Стасив зашел на территорию базы на законных основаниях, предъявив разрешительные документы. Предоставленные оппонентом документы Борис Свиржевский считает незаконными, но юридически доказать это не смог, - пишет СМИ.

Ситуация закончилось тем, что бойцы роты полиции Николаевской области особого назначения попросили охранную фирму, представляющую собственника с николаевскими документами, удалиться, оставив на объекте собственника с одесскими документами, несмотря на территориальность, хозяйственный спор, и выигранные решения Верховного суда Украины.

Ранее сообщалось, что база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Также сообщалось, что в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.