В пятницу, 21 мая, на сессии Николаевского городского совета депутатам не предложат рассмотреть проект решения об изменениях в бюджет, чтобы распределить 33,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Вчера депутаты дважды провалили голосование по этому решению.

— Нам нужно еще поработать с депутатами в депутатских фракциях и в депутатских комиссиях, чтобы принять решение консолидировано. Предлагаю не рассматривать проект бюджета, - сказал городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, новые изменения, которые не прошли всех комиссий, в частности, предполагали:

перераспределение расходов департамента ЖКХ — 7 миллионов гривен из других статей расходов направить на ремонт дорог;

увеличить расходы управления здравоохранения на 1 миллион 955 тысяч гривен для предоставления поддержки КНП «Городская стоматологическая поликлиника»;

направить 681 тысячу для КУ «Агентство развития Николаева»;

1 миллион 662 тысячи — на департамент внутреннего финансового контроля;

553 тысячи — на обеспечение детских домов семейного типа мебелью и бытовой техникой;

на жилье для детей-сирот, софинансирование для приобретения жилья для домов семейного типа — 1 млн 108 тысяч гривен;

департаменту ЖКХ — 500 тысяч гривен на ремонт коммунального жилья для детских домов семейного типа.

Данные правки депутаты поддержали 29 голосами. После этого депутат Владислав Чайка предложил забрать из уставного фонда КП «Николаевкоммунтранс» 7,9 миллиона гривен, направив их на текущий ремонт дорог. Его предложение не набрало достаточного количества голосов.

Также Артем Ильюк предложил забрать у КП по организации питания в учреждениях образования 2,1 миллиона, перенаправив их на надбавки к медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Его предложение также не поддержали.

После Александр Сенкевич поставил на голосование проект решения с утвержденными ранее правками. Первый раз проект решения с изменениями поддержал 21 депутат, второй — 22 депутата.

После этого депутат Максим Невенчанный предложил сделать перерыв в заседании до 11 часов завтрашнего дня. Александр Сенкевич поддержал предложение. Сессия продолжится в пятницу, 21 мая.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение № 19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

Также на сессии депутаты Николаевского горсовета своим решением назначили заместителем городского головы Юрия Степанца. Он будет курировать работу с военнослужащими и ветеранами войны.