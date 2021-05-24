Из фракции «Слуга народа» исключили народного депутата Евгения Шевченко. Ранее он летал к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуги народа».

Как сообщили в СН, документы будут переданы руководству Верховной рады для объявления в зале.

— Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение было принято большинством голосов, - говорится в заявлении.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к «государственности» Беларуси.