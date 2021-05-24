Руководитель департамента энергетики Николаевского горсовета Денис Денисенко считает, что нужно закончить работу над объектами, начатыми предыдущей командой «Теплого дома».

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос депутата Максима Невенчанного, передает корреспондент НикВести.

Депутат спросил, не стыдно ли новому директору заниматься программой «Теплого дома», автором которой является экс-депутат горсовета Игорь Дятлов.

— Не стыдно ли вам фактически продолжать то дело, которое делал Игорь Сергеевич Дятлов, департамент энергоэффективности, не влив сюда ни капли какой-то новизны? Может, переформатировать департамент энергоэффективности, сделав из него департамент инфраструктуры? — поинтересовался Максим Невенчанный.

Он добавил, что в Николаеве много проблемных вопросов, связанных с разрушением зданий, мостов, а также есть потребность в новых проектах и локациях.

На это Денис Денисенко ответил, что продолжать заниматься проектом «Теплого дома» — его должностная обязанность.

— Мне не стыдно продолжать и заканчивать то, что было начато. Потому что это моя должностная обязанность. Есть определенные обязательства, которые город в нашем лице взял перед школами, подрядчиками, жильцами определенных домов. Эту ответственность мы не можем убрать, потому что есть договора, и мы должны это закончить. Было бы странно, если бы у нас сменилось руководство и мы сказали: «Да гори оно все огнем, доделывать мы не будем, пойдем заниматься чем-то другим». Мы должны доделать, я считаю, что должна быть какая-то преемственность, — сказал Денис Денисенко.

Ранее сообщалось, что автор проекта «Теплый дом», депутат Николаевского городского совета VII созыва Игорь Дятлов отреагировал на пресс-конференцию нового руководителя Департамента энергетики Дениса Денисенко и вице-мэра Дмитрия Лазарева.

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.

Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.