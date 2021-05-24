Руководитель департамента энергетики Николаевского горсовета Денис Денисенко считает, что нужно закончить работу над объектами, начатыми предыдущей командой «Теплого дома».
Об этом он сказал во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос депутата Максима Невенчанного, передает корреспондент НикВести.
Депутат спросил, не стыдно ли новому директору заниматься программой «Теплого дома», автором которой является экс-депутат горсовета Игорь Дятлов.
— Не стыдно ли вам фактически продолжать то дело, которое делал Игорь Сергеевич Дятлов, департамент энергоэффективности, не влив сюда ни капли какой-то новизны? Может, переформатировать департамент энергоэффективности, сделав из него департамент инфраструктуры? — поинтересовался Максим Невенчанный.
Он добавил, что в Николаеве много проблемных вопросов, связанных с разрушением зданий, мостов, а также есть потребность в новых проектах и локациях.
На это Денис Денисенко ответил, что продолжать заниматься проектом «Теплого дома» — его должностная обязанность.
— Мне не стыдно продолжать и заканчивать то, что было начато. Потому что это моя должностная обязанность. Есть определенные обязательства, которые город в нашем лице взял перед школами, подрядчиками, жильцами определенных домов. Эту ответственность мы не можем убрать, потому что есть договора, и мы должны это закончить. Было бы странно, если бы у нас сменилось руководство и мы сказали: «Да гори оно все огнем, доделывать мы не будем, пойдем заниматься чем-то другим». Мы должны доделать, я считаю, что должна быть какая-то преемственность, — сказал Денис Денисенко.
Ранее сообщалось, что автор проекта «Теплый дом», депутат Николаевского городского совета VII созыва Игорь Дятлов отреагировал на пресс-конференцию нового руководителя Департамента энергетики Дениса Денисенко и вице-мэра Дмитрия Лазарева.
Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.
Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.
Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.
Напомним, в феврале 2021 года руководитель фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.
Руководитель департамента энергетики Николаевского горсовета Денис Денисенко считает, что нужно закончить работу над объектами, начатыми предыдущей командой «Теплого дома».
Об этом он сказал во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос депутата Максима Невенчанного, передает корреспондент НикВести.
Депутат спросил, не стыдно ли новому директору заниматься программой «Теплого дома», автором которой является экс-депутат горсовета Игорь Дятлов.
— Не стыдно ли вам фактически продолжать то дело, которое делал Игорь Сергеевич Дятлов, департамент энергоэффективности, не влив сюда ни капли какой-то новизны? Может, переформатировать департамент энергоэффективности, сделав из него департамент инфраструктуры? — поинтересовался Максим Невенчанный.
Он добавил, что в Николаеве много проблемных вопросов, связанных с разрушением зданий, мостов, а также есть потребность в новых проектах и локациях.
На это Денис Денисенко ответил, что продолжать заниматься проектом «Теплого дома» — его должностная обязанность.
— Мне не стыдно продолжать и заканчивать то, что было начато. Потому что это моя должностная обязанность. Есть определенные обязательства, которые город в нашем лице взял перед школами, подрядчиками, жильцами определенных домов. Эту ответственность мы не можем убрать, потому что есть договора, и мы должны это закончить. Было бы странно, если бы у нас сменилось руководство и мы сказали: «Да гори оно все огнем, доделывать мы не будем, пойдем заниматься чем-то другим». Мы должны доделать, я считаю, что должна быть какая-то преемственность, — сказал Денис Денисенко.
Ранее сообщалось, что автор проекта «Теплый дом», депутат Николаевского городского совета VII созыва Игорь Дятлов отреагировал на пресс-конференцию нового руководителя Департамента энергетики Дениса Денисенко и вице-мэра Дмитрия Лазарева.
Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.
Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.
Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.
Напомним, в феврале 2021 года руководитель фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.