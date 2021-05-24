Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сегодня, 24 мая, под председательством Владимира Зеленского прошло совещание, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.