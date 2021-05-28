Городской голова Первомайска получает от 38 тысяч гривен в месяц «чистыми» (до 48,5 без вычета налогов), а его заместителям выплатили по 27-34 тысячи гривен помощи для решения социально-бытовых проблем.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в ответ на запрос корреспондента НикВести.

Олег Демченко приступил к исполнению обязанностей в ноябре. В декабре 2020 года он отработал первый полный месяц. Зарабатывает он, в среднем, от 38 тысяч гривен в месяц «чистыми».

Олег Демченко

Мэр Первомайска получает оклад в размере 15 тысяч гривен, столько же премии (100% оклада), по 636-700 гривен доплату за ранг, от 5,7 до 6,2 тысячи гривен надбавки за выслугу, 9,9 −10,9 тысячи — за выполнение особенно важной работы.

Таким образом, в среднем за полный отработанный месяц ему начисляют 47,9-48,5 тысяч гривен, из которых на руки он получает 38,6-39 тысяч.

У вице-мэра Первомайска Владимира Рябченко оклад равен 12 тысячам гривен. По сравнению с городским головой, премия у него скромная — 10% от оклада, т.е. 2530 гривен. 650 гривен он получает за ранг. А вот надбавка за выполнение особо важной работы у вице-мэра превышает даже оклад — 12 650 гривен.

Таким образом, среднемесячные начисления Владимира Рябченко составляют 27,8 тысячи гривен, с вычетом налогов он получает 22,4 тысячи. При этом в марте ему выплатили материальную помощь для решения социально-бытовых проблем в размере еще одной зарплаты — 27,8 тысячи гривен.

Еще один заместитель городского головы, Дмитрий Малишевский, получает 12,5 тысяч гривен оклада, до 600 гривен доплаты за ранг, от 1,9 до 2,3 — за выслугу, 14-15 тысяч за выполнение особо важной работы. С учетом командировочных ему начисляют 33-35 тысяч ежемесячно.

«Чистыми» он получает 26-28,4 тысячи гривен. Как и его коллега, он получал помощь для решения социально-бытовых проблем, только в апреле, — 34,5 тысячи гривен.

Отметим, что согласно данным Главного управления статистики в Николаевской области, средняя зарплата в Николаевской области в первом квартале 2021 года составляла 12,4-12,8 тысячи гривен «грязными».

Мэр Новой Одессы Александр Поляков получает больше 36 тысяч гривен зарплаты «чистыми» ежемесячно.

Ранее сообщалось, что Вознесенский городской голова Евгений Величко получает около 12,5 тысяч гривен, а его заместители — до 10,5 тысяч.

Также сообщалось, что больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии. Меньше всего из вице-мэров получает Анатолий Петров — зам Александра Сенкевича по гуманитарным вопросам.