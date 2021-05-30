В Киеве возле Офиса президента сегодня, 30 мая, началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

— Под Офисом президента проходит митинг в поддержку Сергея Стерненко. Пока ситуация мирная. Сейчас под зданием на Банковой громко играет музыка, а люди продолжают подтягиваться. Иногда слышны речевки против Авакова и Венедиктовой, - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция усиленно охраняет общественный порядок. Перекрыт правительственный квартал.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.