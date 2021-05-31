Апелляционный суд Одесской области назначил активисту Сергею Стерненко условный срок по делу о незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает «Новое время».

Суд оправдал Сергея Стерненко по ст. 187 (разбой), признал виновным по ст. 146 (похищение человека), но наказание не применяется из-за истечения срока давности, Активиста признали виновным по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.

Ранее Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.