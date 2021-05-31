|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:37
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|04:52
|Заход солнца:
|20:58
|Температура завтра:
|+15 C°
Апелляционный суд Одесской области назначил активисту Сергею Стерненко условный срок по делу о незаконном обращении с оружием.
Об этом сообщает «Новое время».
Суд оправдал Сергея Стерненко по ст. 187 (разбой), признал виновным по ст. 146 (похищение человека), но наказание не применяется из-за истечения срока давности, Активиста признали виновным по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.
Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Ранее Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
|
Хто гонить фуфло?Станислав Мартиросов
Апелляционный суд Одесской области назначил активисту Сергею Стерненко условный срок по делу о незаконном обращении с оружием.
Об этом сообщает «Новое время».
Суд оправдал Сергея Стерненко по ст. 187 (разбой), признал виновным по ст. 146 (похищение человека), но наказание не применяется из-за истечения срока давности, Активиста признали виновным по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.
Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Ранее Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.