Коларовский карьер, фото Госэкоинспекции

Предприятие «Коларовский карьер» пытается получить лицензию на добычу песка под Николаевом. Ранее руководителя ООО ловили на незаконной разработке карьера, в связи с чем депутаты Николаевского райсовета отказали ему в разрешении на изучения места добычи для дальнейшей разработки.

Об этом шла речь на сессии Николаевской районного совета в среду, 2 июня, передает корреспондент НикВести.

В райсовет пришло письмо от Госслужбы геологии и недр Украины по поводу предоставления ООО «Коларовский карьер» разрешения на изучение для дальнейшей разработки песков на участке «Коларовский» в пределах Мешково-Погореловской громады. Аналогичные письма пришли и по поводу еще нескольких предприятий и карьеров в разных частях районах.

Во время заседания сессии выяснилось, что собственниками ООО «Коларовский карьер» являются Елена Леонтович и Анастасия Лапко, руководителем — Алексей Леонтович. В начале этого года активисты поймали его на незаконной добыче песка на данном участке, о чем шла речь на экологической комиссии областного совета.

При этом разработка участка ведется давно. В частности, об этом сообщала Госэкоинспекция весной 2020 года. Более того, 25 февраля 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил один из исков Инспекции о взыскании штрафа у предпринимателя, который занимается незаконной добычей песка. Однако до последнего времени, по словам заявителей, добыча песка продолжалась, и каждый день из карьера выезжает машина с песком.

Примечательно, что сам Алексей Леонтович не стал отрицать, что незаконно добывает песок. В комментариях под видеозаписью активиста дорожного контроля Дениса Закирджанова он признался в этом и обвинил представителей партии «Слуга народа», заявив, что те пытаются его уничтожить, поскольку имеют свой схожий бизнес.

Так он отреагировал на визит активистов вместе с депутатом Николаевского райсовета Александром Дьяченко на место раскопок.

— Те люди, которые вчера были у меня на участке точно не патриоты и герои! Просто после долгих переписок с Геонадрами Украины у меня приняли документы на лицензию и перед новым годом пришли письма в местную ОТГ и Николаевскую райраду на согласование. В тот день приехала комиссия из шести депутатов с Мешково-Погореловской ОТГ, задали вопросы перед местными, т.к. они заинтересованы в получении доходов в ОТГ. Через 15 мин после уезда нормальной комиссии, приехала ещё одна «комиссия» в количестве одного депутата и активистов. Кстати, этот депутат входит в комиссию, которая согласовывает и выносит на сессию райрады. Борьба за справедливость?! Нет!!! Все просто! У «слуг народа» от Ник. обл. свой бизнес по песку и щебню, но он далеко от Николаева и если я откроюсь официально, то они обанкротятся. Вот и прислали «слуги» «слугу» уничтожить меня, — написал Алексей Леонтович.

Также он заявлял о том, что представители власти обращались к нему помочь песком еще 6 лет назад, во время строительства блокпостов на въездах в город, а также для посыпки дорог в гололед.

— В 2014 году когда начались боевые действия на востоке страны, и везде начали ставить посты, то власти обратились ко мне, и я обеспечил песком все укрепления вокруг города и ближних районах. Когда у Жовтневого автодора в ту далёкую лютую зиму не было песка посыпать дороги, то по просьбе властей я обеспечил полностью их песком, а когда я официально обратился за лицензией в район, то произошел тот же сценарий, что и вчера... Были и депутаты, и активисты, и спецназ с автоматами, а потом пришел «парламентарий» с предложением отписать часть земель на определенных лиц, связанных с руководством области, — писал предприниматель.

Примечательно, что на сессию пришел депутат Мешково-Погореловской ТГ Алексей Захарчук. Он опроверг слова Алексея Леонтовича о том, что в громаде его поддерживают. Представитель сельсовета сказал, что сессия не поддержала аналогичный проект решения и попросил коллег из района не согласовывать его.

В итоге вопрос не набрал достаточного количества голосов — «за» предоставление разрешения проголосовали 10 депутатов из 46 присутствующих: от «Слуги народа» — Елена Пугач, Сергей Моторный, Антонина Погадаева, Вадим Щербина, от «Николаевцев» — Владислав Белава, Сергей Дятлов, Игорь Копейка, от «Нашего края» — Андрей Добровольский, от «ОПЗЖ» — Валентина Редька и Людмила Тарко.