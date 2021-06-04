Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько готов с голоса повторно внести в повестку сессии проект решения об отмене решения №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

При этом он считает, что русский язык доминирует в Николаеве, особенно в бытовом общении.

— Вопрос сложный, Николаев - очень интернационален. Во времена СССР было много переселения людей. Когда строили большие предприятия, то со всех уголков СССР сюда переселялись люди, поэтому, действительно, российский язык является доминирующим, в бытовом общении, в первую очередь. С другой стороны, есть вопрос закона, есть резолюция Конституционного суда о том, что это не соответствует закону. Тут уже каждый депутат принимает решение по своей совести. Готов его с голоса снова предложить, — заверил Дмитрий Фалько.

Он уточнил, что если в сессионном зале повторно не хватит голосов, то при таком прокуратура должна сама обратиться в суд и требовать отмены ныне незаконного решения сессии от 2012 года.

В четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение о региональном статусе русского языка: не хватило 5 голосов.

Кто не проголосовал, воздержался либо был против отмены русского языка:

ОПЗЖ : 12 (Ильюк, Афанасьев, Дашевский, Мазанко, Медведев, Невенчанный, Прудник, Транская, Третяк, Щербаков, Чайка, Хачатуров)

: 12 (Ильюк, Афанасьев, Дашевский, Мазанко, Медведев, Невенчанный, Прудник, Транская, Третяк, Щербаков, Чайка, Хачатуров) Слуга народа : 4 (Домбровская, Кузьмина, Горбенко, Розумный)

: 4 (Домбровская, Кузьмина, Горбенко, Розумный) Партия Шария : 5 (Дробот, Карцев, Ковтун, Кравчук, Кучеренко)

: 5 (Дробот, Карцев, Ковтун, Кравчук, Кучеренко) Наш край: 2 (Садридинов, Турица)

Фракция партии «Пропозиция» единственная, которая не дала ни одного голоса «против» и не воздержалась от голосования за отмену регионального статуса для русского языка.

До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.

Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.