Президент США Джо Байден в пятницу, 4 июня, подписал указ о запрете для американских компаний инвестировать в китайские фирмы. В «черный список» для американского капитала попали 59 компаний, связанных с вооруженными силами Китая, включая Huawei и три крупнейшие телекоммуникационные компании страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Запрет на инвестиции вступит в силу 2 августа. У американских инвесторов будет один год для полной продажи своих активов в китайских фирмах.

Многие из компаний из списка Байдена уже были внесены в «черный список», принятый при администрации Трампа, в том числе крупнейшие телекоммуникационные компании Китая — China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. и China Telecommunications Corp, а также ведущий производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. и крупнейший производитель серверов Inspur.

Среди оборонных компаний в списке Байдена — Aviation Industry Corp. of China, Ltd., которая является одним из самых известных китайских военных гигантов Китая.

Согласно распоряжению Байдена, инвестиционные запреты будут применяться к дочерним компаниям компаний, только если они внесены в список Управления по контролю за иностранными активами.

Ранее НикВести сообщали, Китай ограничивает деятельность иностранных банков: новые правила направлены на регуляцию денежных поток конкурентов китайских банков, чтобы создать преимущество и сделать международные фирмы более зависимыми от местных кредиторов.