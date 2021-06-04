Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что необходимо провести углубленную, хоть и более дорогую, экспертизу аварийного здания гимназии № 2.

Об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам бюджета в пятницу, 4 июня, передает корреспондент НикВести.

Сергей Кантор считает, что поверхностная экспертиза не нужна.

Как сообщалось, экспертизу готовы провести две компании. Одна из них предлагает сделать это за 100 тысяч гривен, вторая — за 300, более детальную. Депутат Дмитрий Сичко предложил сделать за 100 тысяч, используя те средства, которые уже есть у УКСа, чтобы ускорить процесс. Поскольку у управления нет свободных 300 тысяч гривен, то средства надо будет выделять через сессию, что замедлит проведение тендера.

— Мы об этом говорили последние два месяца. С начала этой темы на бюджетной комиссии я этот сценарий, который мы сегодня видели, прогнозировал. Говорил, что так и будет. Это так и есть. Для того, чтобы принимать решения, нужно знать матчасть. Матчасть говорит, что есть процедура. Когда мы говорим: «Найдите 100 тысяч в своем кармане, а потом мы дырку заткнем» — это неправильно. Во-первых, в этом кармане ничего нет. Во-вторых, на эти 100 тысяч будет экспертиза окон или крыши, стропил, а если мы знаем матчасть, мы понимаем, что это углубленная экспертиза. Этот вопрос действительно для профессионалов, — сказал Сергей Кантор.

Депутат добавил, что согласно закону, экспертизу можно проводить раз в 5 лет. Поэтому депутатам нужно принять на себя политическую ответственность на сессии и выделить деньги на еще одно исследование.

— На сегодняшний день, когда заместитель городского головы говорит, что в 2016 году проводилась экспертиза, для людей, которые это понимают, по закону на протяжении 5 лет это делать невозможно. Закон говорит, что экспертиза действительна 5 лет. Если кто-то хотел, он должен был посмотреть эту экспертизу и увидеть, что срок сделанной в 2016 году экспертизы заканчивается в декабре 2021 года. И когда Петров (вице-мэр, — прим.) говорит, что нужно политическое решение, чтобы потом за уши не потянули в прокуратуру начальника УКСа, он об этом и говорит. Мы, депутаты городского совета, примем решение и возьмем на себя политическую ответственность, что вопреки закону мы проведем углубленную экспертизу, изучим все детально. Я это понимал и вас два месяца назад призывал, парни-девчонки, давайте не будем заниматься болтовней, а примем политическое решение, — сказал он.

Ранее планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета настояла на проведении полной экспертизы технического состояния здания аварийной гимназии №2, это нужно, чтобы определить примерные затраты на реконструкцию школы, а также для выяснения, необходимо ли переселят учебный коллектив в другое здание.

Отметим, в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.