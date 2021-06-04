Учеников и педагогический коллектив, которые занимаются в аварийном корпусе гимназии № 2 Николаева, планируют отселить. Переговоры ведутся с университетом кораблестроения им. Адмирала Макарова.

Об этом рассказала вице-мэр Анатолий Петров на заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета в пятницу, 4 июня, передает корреспондент НикВести.

На этой неделе проводилось совещание городского головы совместно с управлением образования и представителями педагогического и родительского коллективов гимназии. Было решено попросить бюджетную комиссию горсовета направить 300 тысяч гривен на проведение повторной детальной экспертизы состояния здания и выделить средства на коррекцию старой проектно-сметной документации. Также планируется разбить объект на три очереди.

— Что даст возможность выделить средства из городского бюджета и начать выполнять работы. На эти работы необходимо будет где-то 50 дней, начиная с решения сессии Николаевского городского совета. Принято также параллельно решение. Мы понимаем, что во время экспертизы будет предоставлена категория сложности этого объекта — она будет 3-я или 4-я. Если будет 3-я, то ограничение пребывания детей, а если 4-я —отселение учеников и педагогического коллектива в другое здание, — сказал Анатолий Петров.

Он добавил, что сейчас проводятся переговоры с учебными заведениями, в частности кораблестроительным университетом, которые в случае необходимости смогут предоставить помещения и выделить 20 аудиторий на период выполнения работ. Отселять детей планируют на время ремонта. Также, если экспертиза покажет, что состояние здания угрожает безопасности детей, это сделают раньше.

Как сообщалось, экспертизу готовы провести две компании. Одна из них предлагает сделать это за 100 тысяч гривен, вторая — за 300, более детальную. Депутат Дмитрий Сичко предложил сделать за 100 тысяч, используя те средства, которые уже есть у УКСа, чтобы ускорить процесс. Поскольку у управления нет свободных 300 тысяч гривен, то средства надо будет выделять через сессию, что замедлит проведение тендера.

— Стыдно смотреть в глаза родителям, стыдно смотреть в глаза директору, тем заинтересованным людям, перед которыми Федор Панченко, Дмитрий Сичко, Александр Береза, Рамиль Агабеков выступали и уже три месяца им обещаем. А информацию мы черпаем от вас или УКСа, и эта информация постоянно меняется, мне уже стыдно там быть. Вы курируете это направление, вы понимаете, что такое образовательный процесс. И мы это дотянем до 1 сентября, а потом будем проводить экспертизы. А потом перед зимой, не дай бог там будет 4-й уровень аварийности, буем отселять детей, в холод, в дождь, — сказал Дмитрий Сичко.

Анатолий Петров ответил, что на прошлую сессию выносился вопрос о выделении 300 тысяч гривен на экспертизу, но депутаты не поддержали изменения в бюджет. Он добавил, что это предложение вносилось с голоса. В новой версии бюджета, которую вынесут на рассмотрение сессии 9 июня, этот пункт уже прописан.

Ранее планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета настояла на проведении полной экспертизы технического состояния здания аварийной гимназии №2, это нужно, чтобы определить примерные затраты на реконструкцию школы, а также для выяснения, необходимо ли переселят учебный коллектив в другое здание.

Отметим, в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.