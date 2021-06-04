Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.
Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter.
— С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе, — написал Джейхун Байрамов.
Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
— Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности, — резюмировал дипломат.
Напомним, утром 4 июня стало известно о гибели двоих журналистов на подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Сообщалось, что погибли азербайджанские журналисты - оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства AzerTag Магеррам Ибрагимов. Микроавтобус, на котором они передвигались, подорвался на мине.
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.
Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter.
— С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе, — написал Джейхун Байрамов.
Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
— Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности, — резюмировал дипломат.
Напомним, утром 4 июня стало известно о гибели двоих журналистов на подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Сообщалось, что погибли азербайджанские журналисты - оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства AzerTag Магеррам Ибрагимов. Микроавтобус, на котором они передвигались, подорвался на мине.