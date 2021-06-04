Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter.

— С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе, — написал Джейхун Байрамов.

Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.