В Днепре вчера при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие Олимпийского дома.

Об этом на своей сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин в соцсети.

— Вместе с Президентом присутствовали на открытии Олимпийского дома в Днепре. Это большое административное здание построенное рядом с ареной для игровых видов спорта и легкоатлетическим стадионом. Такого второго в стране нет, - написал Юрий Мысягин.

На открытии также присутствовали известные украинские спортсмены.

Владимиру Зеленскому также подарили форму сборной Украины, в которорой она будет выступать на Евро-2020.

В прошлом году в рамках программы «Большое строительство» была введена в эксплуатацию крытая арена. Впереди – реконструкция площадок для мини-футбола.

В «Олимпийском доме» расположатся областные спортивные федерации. На первом этаже здания обустроены тренерские помещения и раздевалки для команд, а также конференц-зал. На втором – медицинский пункт, в котором спортсмены будут проходить контроль и получать неотложную помощь. В кабинете врача есть необходимое медицинское оборудование. В здании обеспечена безбарьерность для лиц с инвалидностью. Особый акцент при строительстве сделан на энергоэффективности. В центре спортсмены и тренеры смогут проводить совещания и планировать подготовку к соревнованиям.

Отметим, что осенью 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов-«магнитов» для туризма, фанатов спорта, бизнеса в разных регионах Украины.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

Также руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал необходимость обновления спортивной инфраструктуры Николаева и строительства водного спортивного комплекса для плавания, прыжков в воду и фристайла. Парламентарий заявил, что готов искать на это деньги при формировании государственного бюджета на 2020 год, однако ожидает также софинансирования от местной власти.

В феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Ранее сообщалось, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

Напомним, что в Николаеве проводят набор детей 2010-2015 года рождения на занятия по фристайлу. Предполагается, что занятия начнутся в сентябре, а первую тренировку новичкам проведет олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.