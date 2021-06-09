Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева попросила Президента Украины Владимира Зеленского ускорить передачу полномочий облгоадминистраций облсоветам.

Об этом Анна Замазеева заявила в эфире заседании Палаты местных властей Конгресса местных властей, которое проходило во вторник, 8 июня, в Днепре, передает корреспондент НикВести.

Анна Замазеева отметила, что областные органы местного самоуправления не могут влиять на территориальные громады — только договариваться.

— У нас был пример. Мы завели большую компанию в Николаевскую область с инвестициями 600 миллионов евро. А территориальные громады сказали, мол, что нам с того? Там высокотехнологическое производство, привлечение рабочих рук особо не требуется. То есть незначительный налог на прибыль, который они не получают. И только с большим социальным пакетом территориальные громады готовы на сотрудничество, — сказала Анна Замазеева.

Анна Замазеева

Также глава Николаевского областного совета отметила, что с губернатором Виталием Кимом у нее есть полное взаимопонимание.

— Но мы знаем, что не во всех регионах такая ситуация. Я считаю, что это может принципиально решиться, когда закончится второй этап реформы по децентрализации. А именно — передача полномочий органов исполнительной власти к органам местного самоуправления. Именно их разграничение, — сообщила Анна Замазеева.

Кроме того, Анна Замазеева пригласила провести заседание Палаты местных властей Конгресса местных властей в Николаевской области. А также пригласила жену Президента Елену Зеленскую приехать в регион.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Также сообщалось, что во время заседания глава облсовета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Она рассказала, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.

При этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.