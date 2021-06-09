Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева попросила Президента Украины Владимира Зеленского ускорить передачу полномочий облгоадминистраций облсоветам.
Об этом Анна Замазеева заявила в эфире заседании Палаты местных властей Конгресса местных властей, которое проходило во вторник, 8 июня, в Днепре, передает корреспондент НикВести.
Анна Замазеева отметила, что областные органы местного самоуправления не могут влиять на территориальные громады — только договариваться.
— У нас был пример. Мы завели большую компанию в Николаевскую область с инвестициями 600 миллионов евро. А территориальные громады сказали, мол, что нам с того? Там высокотехнологическое производство, привлечение рабочих рук особо не требуется. То есть незначительный налог на прибыль, который они не получают. И только с большим социальным пакетом территориальные громады готовы на сотрудничество, — сказала Анна Замазеева.
— Но мы знаем, что не во всех регионах такая ситуация. Я считаю, что это может принципиально решиться, когда закончится второй этап реформы по децентрализации. А именно — передача полномочий органов исполнительной власти к органам местного самоуправления. Именно их разграничение, — сообщила Анна Замазеева.
Кроме того, Анна Замазеева пригласила провести заседание Палаты местных властей Конгресса местных властей в Николаевской области. А также пригласила жену Президента Елену Зеленскую приехать в регион.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Также сообщалось, что во время заседания глава облсовета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Она рассказала, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.
При этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева попросила Президента Украины Владимира Зеленского ускорить передачу полномочий облгоадминистраций облсоветам.
Об этом Анна Замазеева заявила в эфире заседании Палаты местных властей Конгресса местных властей, которое проходило во вторник, 8 июня, в Днепре, передает корреспондент НикВести.
Анна Замазеева отметила, что областные органы местного самоуправления не могут влиять на территориальные громады — только договариваться.
— У нас был пример. Мы завели большую компанию в Николаевскую область с инвестициями 600 миллионов евро. А территориальные громады сказали, мол, что нам с того? Там высокотехнологическое производство, привлечение рабочих рук особо не требуется. То есть незначительный налог на прибыль, который они не получают. И только с большим социальным пакетом территориальные громады готовы на сотрудничество, — сказала Анна Замазеева.
— Но мы знаем, что не во всех регионах такая ситуация. Я считаю, что это может принципиально решиться, когда закончится второй этап реформы по децентрализации. А именно — передача полномочий органов исполнительной власти к органам местного самоуправления. Именно их разграничение, — сообщила Анна Замазеева.
Кроме того, Анна Замазеева пригласила провести заседание Палаты местных властей Конгресса местных властей в Николаевской области. А также пригласила жену Президента Елену Зеленскую приехать в регион.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева стала заместителем председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Также сообщалось, что во время заседания глава облсовета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Она рассказала, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.
При этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.