В повестку дня сессии Николаевского горсовета, которая проходит сегодня, 9 июня, депутаты не стали включать вопрос о внесении изменений в устав КП «ДЕЗ «Пилот», которые дадут ему право заниматься обслуживанием детских площадок.

Вопрос не набрал достаточного количества голосов, передает корреспондент НикВести.

Вопрос предложил включить представитель «Пропозиціїї» Дмитрий Сичко.

— На предыдущей сессии мы не проголосовали. Вчера была бюджетная комиссия, этот файл зашел повторно, мы его поддержали. Хочу коллегам напомнить, что именно «Пилот» будет нести ответственность за все детские площадки в Николаеве, ремонтировать, обслуживать, убирать. Мы имеем по всему городу проблемы с детскими площадками, поломки, жалобы от жителей, — сказал он.

Лидер фракции «Европейской солидарности» Елена Киселева сообщила, что вчера на расширенном заседании глав фракции было принято решение, что изменения в устав «Пилота» вынесут на следующую сессию, которая должна пройти в конце месяца.

Сейчас устав не готов и находится на доработке. Я реально работаю над изменениями в устав. Поэтому прошу не лишать меня возможности внести изменения, — отметила она.

В итоге Дмитрий Сичко настоял, чтобы вопрос о внесении данного проекта в повестку поставили на голосование. В итоге голосов не хватило.

Ранее вице-мэр, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что депутаты заблокировали финансирование и работу коммунального предприятия «Пилот» на последней сессии Николаевского горсовета. Он считает, что проекты решений об изменениях в уставах коммунальных предприятий «блокируются определенными политическими силами».

Как сообщалось, ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что КП «ДЕЗ «Пилот», которое раньше обслуживало многоквартирные дома, с 1 января 2021 года занимается ремонтом и содержанием детских площадок в Николаеве.

Также коммунальному предприятию «Дирекция единого заказчика «Пилот», которое будет заниматься содержанием и ремонтом детских площадок в Николаеве, планируют выделить 3,6 миллиона гривен из бюджета.

Напомним, что в августе 2019 года во дворе дома по адресу Электронная, 68 в Николаеве на новой детской площадке мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была засыпана под песком. В результате чего он получил обширную рваную рану левой голени.

После этого на то время глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров поставил задачу своим подчиненным привести в порядок все детские площадки района.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал создать коммунальное предприятие для ухода и содержания всех детский площадок в городе.