В четверг, 10 июня, под зданием прокуратуры Николаевской области объявила голодовку мать Владислава Аршинова Галина. Ее сына подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском 5 декабря прошлого года.

На данный момент она развернула плакат с надписью: «Объявляю голодовку против беззакония: Моего невиновного сына на протяжении 3 месяцев содержат в СИЗО», - передает корреспондент НикВести.

После обеда она собирается поставить палатку, в которой будет ночевать, с ее слов, минимум два дня.

Женщина намерена голодовать до встречи с прокурором области Владимиром Говорухой, чтобы рассказать ему о «несправедливом подозрении ее сыну и предвзятости следствия, ведь за рулем в момент случившегося находился Алексей Калашников».

Сегодня утром ее документы принял заместитель прокурора области Артур Оганнисян, назначив ей следующую встречу на среду, 16 июня. Протестующая указала, что это ее не устраивает, поскольку ответы от зампрокурора она и ранее получала в переписке, поэтому ее цель – передать бумаги именно Владимиру Говорухе.

— Хочу ему рассказать о ситуации, которая происходит. Моя семья оказалась в ловушке. Прошло 6 месяцев, с нашей стороны не проводили никакого расследования. Вдруг вчера в Новостях-Н я читаю заголовок, что расследование завершено и дело передано в суд. Но расследования не было. Влад сидит в СИЗО 3 месяца. Никакого расследования не было. Получается, что расследование в этом ДТП ведется только с одной стороны. Наш адвокат подавал заявления следователю о допросе всех свидетелей. Отказ. Этот отказ идет с февраля. Один отказ на все наши обращения. Ничего не рассматривают, — пояснила Галина Аршинова.

На месте одиночной акции находится полиция диалога.

Напомним, в Ингульском районе на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись Тoyota Land Cruiser и ВАЗ 2105. В результате столкновения ВАЗ вылетел на остановку, а его водитель скончался на месте ДТП.

7 мая Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест Владиславу Аршинову, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском. Арест сроком до 18 июня ему назначила судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 21 апреля.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.