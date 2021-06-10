На окончание работ по запуску троллейбусов в Корабельный район Николаева нужно около 125 миллионов гривен.

Об этом в комментарии журналистам рассказал вице-мэр, директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев в четверг, 10 июня, передает корреспондент НикВести.

На данный момент по проспекту Богоявленскому между улицами Южной и Строителей по направлению в центр города выполняются работы по обрезке деревьев. В дальнейшем там протянут кабельную рейку и приступят к обустройству уличного освещения. Затем подрядчики перейдут на противоположную сторону и начнут с демонтажа металлических опор — их потом установят в других местах.

— В этом году будет установлено около 150 опор, та часть, которую уже становили, я думаю, это примерно 80 опор. Участок от автовокзала до Авангардной уже завершен. Участок от Авангардной до Космонавтов — в процессе выполнения. Также в этом году будут выполнены работы по освещению пешеходных переходов, — сказал Сергей Коренев.

Сергей Коренев

Он отметил, что общая стоимость проекта — приблизительно 143 миллиона гривен. Около 7,5 было использовано в прошлом году. Еще 10 миллионов потратят в этом. Таким образом со старта проекта было потрачено около 11% от общей суммы.

— Объект разделен на очереди строительства. Первая очередь — опоры, освещение, заездные карманы. Вторая очередь — электрочасть — то, что самое дорогое и трудное, — добавил вице-мэр.

При этом Сергей Коренев надеется, что государство поможет в реализации проекта по запуску троллейбусов в Корабельный район.

Напомним, что Александр Сенкевич хочет пустить троллейбусы с автономным ходом в Корабельный район.

Также он допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.