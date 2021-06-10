Александр Корниенко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко написал письмо губернатору Виталию Киму и мэру Николаева Александру Сенкевичу с требованием немедленно принять меры и отреагировать на жалобы жителей города, выступающих против строительства тоннеля под железной дорогой и дополнительной ж/д ветки в Корабельном районе.

Об этом идет речь в письме, опубликованном на сайте Корабелов.инфо.

Примечательно, что строительство, о котором идет речь, входило в стратегию партии «Слуга народа» по развитию Николаева и области, которую она презентовала незадолго до местных выборов в 2020 году.

В письме Александра Корниенко отмечается, что к нардепам обратились 624 жителя Корабельного района, которые пожаловались на экологическое состояние местности и попросили не допустить строительство дополнительной железнодорожной ветки. Текст обращения жителей района ранее опубликовал сайт Корабелов.инфо.

В обращении говорится, что сейчас в планах строительство еще одной железнодорожной ветви параллельно с существующей и строительство подземного тоннеля для переноса автомагистрали под ж/д пути.

Вместе с этим инициативная группа выступила за демонтаж существующей ветки и перенос ее за пределы города.

«Учитывая вышесказанное, руководствуюсь предписаниями Закона Украины «Об обращении граждан» и Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», просим в пределах компетенции рассмотреть указанное обращение инициативной группы жителей Корабельного района города Николаева и безотлагательно принять меры реагирования с целью решения озвученных экологических и транспортной проблем», — резюмировал Александр Корниенко.

Примечательно, что во время визита президента Владимира Зеленского в Николаев перед местными выборами глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представил партийную Стратегию развития области.

В данную стратегию, в частности, входило строительство подземнного тоннеля в Корабельном районе.

— Подземный тоннель. Как только едут много вагонов, а мы увеличиваем пропускную способность железной дороги, соответственно машины не могут проезжать, шлагбаум долго стоит. Мы обговаривали уже строительство, ищем подрядные организации. Надеемся, что до конца этого года мы запустим строительство подземного тоннеля, — сказал Давид Арахамия в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построитькомпания из Катара QTerminals.

В начале года Александр Сенкевич рассказал, что строительство подземного переезда в Корабельном районе начнется в 2021 году.