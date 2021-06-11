Коммунальное предприятие «ЭЛУ-автодорог» в Николаеве получило новую спецтехнику за средства городского бюджета.

Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев на своей странице в Facebook.

Каналопромывочный автомобиль с итальянским оборудованием оснащен насосом с рабочей мощностью до 250 бар. Он может прочистить сильно засоренные трубы, а также те части системы, куда невозможно добраться во время ручной очистки.

— То, что у бригады рабочих заняло бы месяц, спецтехника может выполнить за 15-20 минут. Вскоре проверим ее в деле и скорее задействуем в работе по очистке ливневых сетей, — написал Сергей Коренев.

Напомним, ливнестоки очищали в понедельник, 7 июня, на Соборной площади в Николаеве.

Известно, что в июне 2020 года коммунальщики выявили в системе для отвода воды дефекты, которые не позволяют воде свободно проходить по желобам и приводят к быстрому их закупориванию.

До этого, в мае 2020-го мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.

В апреле 2021-го сообщалось, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит 9,5 миллионов гривен из бюджета развития на окончание реконструкции Соборной площади и Манганариевского сквера «Сердце города».