На Соборной площади в Николаеве начали очистку ливнестоков.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Известно, что в июне 2020 года коммунальщики выявили в системе для отвода воды дефекты, которые не позволяют воде свободно проходить по желобам и приводят к быстрому их закупориванию.

До этого, в мае 2020-го мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.

В апреле 2021-го сообщалось, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит 9,5 миллионов гривен из бюджета развития на окончание реконструкции Соборной площади и Манганариевского сквера «Сердце города».