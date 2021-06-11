Депутат Николаевского горсовета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко недоумевает, почему «слуги народа» в лице главы партии выступили против строительства тоннеля под ж/д дорогой в Корабельном районе, хотя ранее сами же это обещали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко написал письмо губернатору Виталию Киму и мэру Николаева Александру Сенкевичу с требованием немедленно принять меры и отреагировать на жалобы жителей города, выступающих против строительства тоннеля под железной дорогой и дополнительной ж/д ветки в Корабельном районе.

К нардепам обратились 624 жителя Корабельного района, которые пожаловались на экологическое состояние местности и попросили не допустить строительство дополнительной железнодорожной ветки.

Андрей Кучеренко отметил, что экологические проблемы возникают из-за пробок, которые регулярно образуются на переезде в Корабельном районе, а историю с обращением он сравнил с «шоу за большой ширмой».

— Почему в партии «Слуга народа» поверили, что появление логистической развязки в Корабельном районе негативно скажется на экологии? Почему «законотворцы» не провели причинно-следственную связь, не выяснили, что главным фактором загрязнения воздуха являются пробки, что давно доказано учеными. Привет всем тем, кто каждый день часами простаивает в пробках на Богоявленском проспекте. История с обращением напоминает театр, шоу за большой ширмой. Строительство тоннеля, дополнительной ж/д линии и объездной дороги в Корабельном районе обойдется государству в миллионы. Возможно в ОП решили, что это «не на часі», — отметил он.

Депутат добавил, что в то же время Херсонское шоссе, улица Космонавтов и Богоявленский проспект продолжают разбиваться большегрузами.

— Большегрузы образуют пробки, в результате которых экология страдает еще больше. Останавливаясь и снова набирая скорость автомобиль выбрасывает в окружающую среду намного больше вредных веществ, чем при беспрерывной езде. Это факт. Вместе с тем, Николаев продолжает превращаться в зерновой хаб, с каждым годом все больше и больше наращивая объемы перевалки. От деятельности портов бюджет города получает ровным счетом ничего: арендную плату за землю и 50% от уплаты НДФЛ — это копейки, — написал Андрей Кучеренко.

Он напомнил, что «слуги», в том числе президент, глава парламентской фракции и губернатор обещали постоить в Николаеве объездные дороги.

— На это у киевских властей есть один ответ — за счет выплаченных дивидендов от АМПУ (в 2020 году более 2 млрд грн) мы будем ремонтировать вам дороги. Зеленский, Арахамия, ОГА и другие обещали Николаеву две объездных дороги в Корабельном и Ингульском районе. Неужели под шумок обращения обеспокоенных экологией людей, они хотят отказаться от своих обещаний? Время всех рассудит, — резюмировал депутат.

Как сообщалось, во время визита президента Владимира Зеленского в Николаев перед местными выборами глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представил партийную Стратегию развития области.

В данную стратегию, в частности, входило строительство подземнного тоннеля в Корабельном районе.

— Подземный тоннель. Как только едут много вагонов, а мы увеличиваем пропускную способность железной дороги, соответственно машины не могут проезжать, шлагбаум долго стоит. Мы обговаривали уже строительство, ищем подрядные организации. Надеемся, что до конца этого года мы запустим строительство подземного тоннеля, — сказал Давид Арахамия в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построитькомпания из Катара QTerminals.

В начале года Александр Сенкевич рассказал, что строительство подземного переезда в Корабельном районе начнется в 2021 году.