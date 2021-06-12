Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев сообщил, что ремонт коллектора по улице Малой Морской должны закончить уже в 20 числах июня.

Соответствующее заявление было опубликовано на Youtube-канале Николаевского горсовета.

Сергей Коренев рассказал, что в прошлом году была завершена реконструкция коллектора по улице Адмирала Макарова от улицы Обсерваторной до улицы Московской с выходом на проспект Центральный.

— В этом году завершаются работы по реконструкции коллектора по Малой Морской от улицы Большая Морская до улицы Чкалова. Часть работ уже выполнена от улицы Чкалова до проспекта Центрального по Малой Морской. И завершаются работы и на участке в районе Большой Морской. Сейчас осуществляется врезка коллектора именно на пересечении Большой Морской и Малой Морской. После этого будут выполнены работы по восстановлению асфальтного покрытия и будет возобновлен проезд по всей Малой Морской, — сказал Сергей Коренев.

Напомним, в начале июня, в Николаеве открыли проезд по Малой Морской между проспектом Центральным и улицей Чкалова.

В начале прошлого года директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил о начале ремонта коллектора по улице Малой Морской на протяженности двух километров.