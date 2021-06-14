Депутат облсовета Надежда Иванова, предприятие которой общественники обвинили в хранении незаконно добытого песка, заявила, что сдает территорию в аренду.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, общественный инспектор Госэкоинспекции Денис Закирджанов ранее сообщил, что на ООО «Золотой колос», предприятии депутата Николаевского областного совета Надежды Ивановой, хранят песок, незаконно добытый из Коларовского карьера.

Надежда Иванова отметила, что больше 20 лет сдает недвижимость и автомобили в аренду, в том числе участок, где хранится песок.

— Денис Закирджанов пусть сначала посмотрит материальную часть, выучит свои обязанности и свои права. Это мой ему совет чисто по-человеческию. Еще с 1999 года я являюсь частным предпринимателем, вид деятельности которого — сдача недвижимости и автомобилей в аренду. Так случилось. Поэтому я сдают многим в аренду. Это и антенны, и химсклады, и мастерские. И ни разу за 20 лет я не вмешивалась в деятельность предприятий, которые арендуют у меня определенную территорию. В этом случае точно так же — я не имею никаких прав вторгаться в деятельность своего арендатора. Эта территория сдана в аренду, — пояснила она.

По словам Надежды Ивановой, после данного инцидента предприниматель предоставил ей документы, где говорится, что участок, где он добывает песок, находится в его собственности, а он имеет право на добычу.

— После того, как возникла эта ситуация, я запросила у арендатора документы. Мне были предоставлены документы, что песок добывается на собственной земле, там есть разъяснение, что собственник этой земли имеет право добывать все, что там есть, но не глубже 2-х метров. У него были эти бумаги. На сегодняшний день нет ни уголовного дела, ни доказательств. Я понимаю, что есть какие-то гонения, — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что в Николаевской области всего один официальный карьер, при этом никто не задается вопросом, откуда берется песок в больших объемах.

— У нас на Николаевщине зарегистрирован один официальный карьер. А в песочницы в детские сады, откуда он берется? А на берегу? А на кладбищах могилки подсыпают откуда? Я за то, что все это должно быть в законном русле, должны платиться налоги, но он не с чьей-то земли берется, эта земля в его собственности, это подтверждено, я видела документы, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что предприятие «Коларовский карьер» пытается получить лицензию на добычу песка под Николаевом. Ранее руководителя ООО ловили на незаконной разработке карьера, в связи с чем депутаты Николаевского райсовета отказали ему в разрешении на изучение места добычи для дальнейшей разработки.