Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что все громады области «с деньгами», а глава облсовета Анна Замазеева, рассказывая президенту Владимиру Зеленскому об их проблемах, взяла в расчет только один коэффициент из пяти показателей платежеспособности ОТГ.

Об этом губернатор сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам главы ОГА, Анна Замазеева говорила только об одном коэффициенте платежеспособности, который планирует повысить. При этом он отметил, что таких показателей всего пять и по остальным — «37 громад являются хорошими».

— Распределение громад было согласно постановлению Кабинета Министров Украины в рамках формулы, которая рассчитана из пяти показателей, а налогоспособность — это один из показателей. У нас 37 громад являются хорошими, а 15 — средними. На самом деле повышать платежеспособность громад необходимо только благоприятными условиями для бизнеса, чтобы он там размещался и платил больше налогов. То есть 8 громад — это коэффициент налогоспособности, о котором говорили. На самом деле, громады все с деньгами. Есть такое понятие как реверсная дотация, она снимается с громад, которые получают доход больше, что компенсируется громадам, которые получают меньше. В принципе, у нас сбалансированная система. Анна Владимировна сказала правильно, но она говорила об одном конкретном коэффициенте, который она хочет повысить, — рассказал Виталий Ким.

Также Виталий Ким прокомментировал ситуацию, когда во время заседания Конгресса местных властей Владимир Зеленский удивился, что ранее не слышал о проблемах с платежеспособностью громад от главы Николаевской ОГА, который находится в вертикале Президента. Губернатор заявил, что находится в «прекрасной коммуникации» с Офисом Президента, а на заседании, по его словам, «трактовали ситуацию по-своему».

— С Офисом Президента у нас постоянно диалог, и они были в курсе этого вопроса... У нас прекрасная коммуникация и с Анной Владимировной, и с ОП, мы подаем документы и все видим, это просто трактовали по-своему. Мы за то, чтобы громады получали больше налогов, и повышалась налогоспособность, — отметил глава ОГА.

Напомним, во время заседания Конгресса Анна Замазеева сказала, что 44 общины Николаевщины не в состоянии даже «удерживать на качественном уровне свои инфраструктурные объекты, такие как школы и больницы». Она уточнила, что в Николаевской области всего 52 территориальные общины, из которых только 8 состоятельных.

В свою очередь, Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.