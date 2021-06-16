Заведующая центром нефрологии и гемодиализа при Николаевской областной больнице Татьяна Костыненко заявила, что главврач Петр Рымарь использует деньги по «диализному пакету» НСЗУ на другие нужды больницы.

Об этом она сказала в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам медицины в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.

По ее словам, из-за главврача больницы Центр нефрологии и гемодиализа не может развиваться. Татьяна Костыненко рассказала, что Петр Рымарь отказался расширить отделение даже за спонсорские деньги.

— Ни в коем случае у нас нет личного конфликта с Петром Ивановичем. Проблема в том, что это отделение, наш центр не может развиваться. К нам приходили инвесторы, которые могли бы сделать ремонт, мы тогда уже слышали, что в Европе начинается ковид. Видя нагрузку на нефрологическое отделение, могли бы отделить диализное отделение на 12 диализных мест. Петр Иванович не дал нам это сделать. А это сделали бы быстро и бесплатно. Южноукраинск просил перед эти управление здравоохранения, лично вас, Петр Иванович, чтобы у них все-таки было отделение. Ни в коем случае не хотели и только через 3 года это отделение сейчас открылось на 10 коек, куда мы отдаем пациентов, — сказала Татьяна Костыненко.

Она ответила на заявление замначальника управления здравоохранения Олега Бабина, который ранее сказал, что отделение Центра лишит больницу статуса опорной.

— Скажите, пожалуйста, в Баштанке есть нефролог? Есть. Просто врач консультативный. Так же и вы можете себе оставить (врача, — прим.) на консультацию. Мы не можем дальше развиваться, потому что мы содержим за диализную услугу областную больницу, — добавила она.

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По словам Татьяны Костыненко с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го больница получила от НСЗУ больше 56 миллионов гривен по диализному пакету. Часть суммы была потрачена на диализную услугу, зарплаты, медикаменты и расходники. Однако в итоге осталось 20 с лишним миллионов, которыми главврач распорядился по своему усмотрению — не на развитие отделения.

— Более того год не обеспечивали ни гепарином, ни эпобиокринами. Если бы НСЗУ увидело, у нас бы забрали этот пакет. Только когда больные пожаловались, провели торги, купили эпобиокрин. НСЗУ знает, что мы хотим отделиться. Кстати, это совет НСЗУ, — сказала она.

В свою очередь Петр Рымарь заявил, что НСЗУ не могла такого советовать.

По словам Татьяны Костыненко практически все оборудование Центра покупали спонсоры, пациенты, что-то приобреталось за грантовые средства.

Депутат облсовета Татьяна Демченко поинтересовалась, какие есть требования у сотрудников Центра, при условии, что они не смогут отделиться.

— Обеспечение услуг, открытие сателлитных отделений (в райцентрах, — прим.), не содержать больницу за наш счет. И нас он (главврач, — прим.) не хочет услышать. На сегодняшний день мы не видим выхода, чтобы сделать услугу доступной. Каждый вопрос задерживается на месяцы. С 2007 года мы занимаемся клиническими испытаниями. Сейчас испытывается вакцина, которая назальная, ее не надо колоть.Петр Иванович не хочет. Он хочет быть и главным спонсором, и главным исследователем, и все решать самостоятельно, — резюмировала завотделением.

Глава комиссии Ирина Шабильянова сказала, что не может оценить ситуацию, не видя расчеты руководителя больницы и попросила предоставить такую информацию. Она поставила вопрос на голосование. В итоге отделение Центра никто из присутствующих пока не поддержал — Ирина Шабильянова и Светлана Федорова воздержались, Петр Рымарь не голосовал.

Напомним, что 16 марта под зданием областного совета Николаева состоялась акция медработников отделения гемодиализа и нефрологии, медики высказали желание, чтобы их отделение сепарировали от больницы и сформировали отдельный центр, в котором качественные услуги смогут получать все пациенты.

Отметим, что во время акции завотделением указала на позитивный опыт Киева, где отделение гемодиализа получило полномочия и больше не зависит от больницы, что предоставило возможность направлять средства из госбюджета конкретно на потребности и лечение пациентов, а не на содержание медкорпусов или другие нужды больницы. По ее словам, на больницу выделили в прошлом году 52 миллиона гривен, 20 из них не направили на диализных пациентов, а потратили на иные потребности лечебного учреждения, хотя именно на пациентов и предусматривалось финансирование.

Подобный митинг прошел также 25 сентября 2020 года. Медперсонал попросил депутатов облсовета как можно скорее рассмотреть вопрос создания коммунального некоммерческого предприятия и расширения койко-мест.