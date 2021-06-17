Рабочие занялись ямочным ремонтом после дождя и укладывали новый асфальт прямо в лужи.

Об этом сообщается на странице исполнительного комитета Первомайского горсовета в Facebook.

Ремонтные работы проводились по улице Одесская, которая является центральной в городе. Власти Первомайская обратили внимание на явные нарушения и остановили рабочих. Отмечается, что по данному факту написано заявление в полицию и составлены соответствующие акты.

Напомним, 16 июня стало известно, что бюджет Николаевской области получит дополнительно 82,9 миллионов гривен на ремонт дорог.

Кроме того, в ходе сессии Николаевского облсовета в четверг, 17 июня, депутаты от партии «Слуга Народа» единогласно проголосовали за перераспределение областного бюджета. Деньги пойдут, в том числе, на строительство, ремонт и содержание дорог в Николаевской области.