Начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила отреагировал на жалобы Николаевцев на пробки. В частности, он сообщил, что через три дня в управлении состоится встреча с представителями ДЖКХ Николаевского горсовета и Службы автодорог.

Ситуацию он прокомментировал на своей странице в Facebook.

В частности, начальник управления патрульной полиции Виталий Данила ответил на претензии горожан по поводу большого количества грузовиков в пробках.

«Сейчас есть решение городских властей об ограничении в «часы пик» (с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00) въезда в город большегрузных транспортных средств общим весом более 20 тонн. Согласно этому решению патрульные утром и вечером ограничивают движение такого транспорта», — написал он.

Он добавил, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства: используемые при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, осуществляющих пассажирские перевозки, перевозящих грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.

«То есть, если Вы видите грузовик в городе в это время, это не значит, что патрульные ничего не делают, вероятно, что на этот грузовик не распространяются этот запрет, или он попал в город до начала запрета въезда», — отметил он.

Также Виталий Данила подчеркнул, что на некоторые участки дорог вышли регулировщики, однако, по его мнению, это может только усугублять ситуацию.

«Мне в комментариях пишут — «поставьте регулировщиков», поставить можно, и я их поставил, но как показывает практика, быстрее поток ехать не будет. Даже, к сожалению, иногда еще хуже, потому что не все водители понимают жесты регулировщика и это создавало иногда дополнительные заторы», — добавил он.

Виталий Данила заявил, что запланировал встречу с представителями САД и Департамента ЖКХ, на которой обсудят, как облегчить ситуацию. Однако встреча состоится только через три дня — после выходных, во вторник.

Напомним, сегодня и вчера Проспект Героев Украины по направлению к центру Николаева и улица Никольская в сторону Варваровского моста также стояли в пробках.

Ранее сообщалось, что в Николаеве специалисты Службы автомобильных дорог планируют закончить в первом слое восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка. Планам дорожников может помешать лишь непогода, которая в городе наблюдается с понедельника.