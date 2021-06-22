Лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила о том, что исполнительные органы затягивают организацию отчета заместителей мэра, ссылаясь на бюрократические ограничения, поэтому она будет добавиться его через сессию.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Татьяна Домбровская опубликовала ответ управделами исполкома Николаевского городского совета Андрея Волкова на ее обращение по поводу организации отчета вице-мэров.

— Уже месяц прошел с того момента, как я официально обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с предложением организовать публичный отчет его заместителей. Вот читаю ответ: «Вирішення питання заслуховування звітів не входить до повноважень міського голови та відноситься виключно до компетенції міської ради». Абсурд в том, что как раз на заседании сессии горсовета, 21 мая, я озвучила предложение организовать отчеты вице-мэров в течение ближайших 2 месяцев, а если есть необходимость провести в зале сигнальное голосование, чтобы депутаты определились — отчитываться чиновникам или нет, — написала Татьяна Домбровская.

Депутат добавила, что вместо организации отчета исполком пытается завести общественность в «бюрократические дебри». Она недоумевает, как городскому голове может не хватать полномочий для организации отчета своих заместителей.

— Вместо быстрого решения в пользу открытого и публичного отчета нас пытаются завести в бюрократические дебри. Каких таких полномочий не хватает мэру, чтобы организовать отчет собственных заместителей? Они могли бы рассказать, что уже сделано за полгода, какие у них планы на этот и следующие годы, а также какая помощь им нужна от депутатского корпуса, — отметила депутат.

Татьяна Домбровская подчеркнула, что пойдет «долгим путем» и добьется отчета через сессию.

— Похоже, что в ближайшие месяцы отчетов вице-мэров у нас не будет. Ладно, пойдем долгим путём, чтобы через сессию городского совета заставить чиновников публично отчитываться перед громадой, депутатами и журналистами. Отчет ведь всё равно состоится. Просто ранее мне казалось, что в этом заинтересованы обе стороны, а теперь, выходит, придётся в принудительном порядке, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская настаивает, чтобы каждый чиновник мэрии и начальник коммунального предприятия публично отчитался о своей работе.

Также сообщалось, что Татьяна Домбровская добилась отчета директора КОП на сессии горсовета.