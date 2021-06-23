В Николаеве четвертую волну эпидемии COVID-19 ожидают в конце июля или в начале августа.

Об этом сказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в ходе брифинга в среду, 23 июня, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что особенно тяжелой четвертая волна будет для беременных.

— Нужно очень быстро провести вакцинацию. Особенно тяжелой четвертая волна будет для беременных. Поэтому женщины, которые планируют беременность, должны учесть интервал между прививками, должны этим воспользоваться. Они должны быть готовыми к четвертой волне. Потому я призываю, в первую очередь, женщин репродуктивного возраста обратиться в женские консультации, к семейным докторам, чтобы быть максимально вакцинированными. Я так думаю, что четвертая волна будет в конце июля – начале августа, — рассказала Ирина Шамрай.

По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.