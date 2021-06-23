В Николаеве депутаты горсовета, фактически, лишены возможности реализовать свое право контроля работы чиновников.

Об этом речь шла в среду, 23 июня, в ходе заседания постоянной комиссии городского совета Николаева по правам человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, передает корреспондент НикВести.

Вопрос подняла глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская. Депутат показала коллегам ответ управделами исполкома Николаевского городского совета Андрея Волкова на ее обращение по поводу организации отчета вице-мэров. Она уверена, что вместо организации отчета исполком пытается завести общественность в «бюрократические дебри».

Ее поддержала глава комиссии Елена Киселева.

— В Николаевском горсовете депутат имеет право, но не может его реализовать. Даже не может заслушать во время заседания совета чиновника, предварительно об этом уведомив комиссию. Для этого нужно пройти определенную бюрократическую процедуру. Какую? В регламенте она у нас не прописана. Каждый из исполнительных органов трактует ее по-своему, — сказала Елена Киселева.

Далее депутат Александр Медведев предложил коллегам не голосовать за повестку дня следующей сессии, если в нее не включат соответствующие правки в регламент работы горсовета.

— Я вас разочарую. Думаю, что от нас именно этого и ждут. Исполнительные органы с радостью скажут «ок, мы будем без вас работать». Поверьте, это все получится, — ответила Елена Киселева.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила о том, что исполнительные органы затягивают организацию отчета заместителей мэра, ссылаясь на бюрократические ограничения, поэтому она будет добиваться его через сессию.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская настаивает, чтобы каждый чиновник мэрии и начальник коммунального предприятия публично отчитался о своей работе.

Также сообщалось, что Татьяна Домбровская добилась отчета директора КОП на сессии горсовета.