В День независимости Украины во вторник, 24 августа, в Киеве прошел речной парад.

В параде приняли участие судна ВМС Украины, Госпогранслужбы, полиции и других органов, пишет Корреспондент.

В частности, от Военно-морских сил в параде принимают участие бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Также от армии будут две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

От Морской охраны Госпогранслужбы примут участие: два катера Safe Boat, катер проекта UMS-1000; катер Safe Boat 27 - один из двух, которые США передали пограничникам в 2019 году.

В параде также участвуют судна полиции и ГСЧС и авиация.

В Николаеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины состоялась большая регата на Кубок председателя облгосадминистрации «Под парусами независимости».

В День Независимости жители Николаева могут получить вакцину против COVID-19 на улице Соборной.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.