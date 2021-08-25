Директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну, который написал заявление на увольнение, удостоили ордена «За заслуги» III степени от Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Отмечается, что награждение состоялось по случаю Дня Независимости Украины.

Напомним, по информации НикВести Федор Барна инициировал свое увольнение с должности в день визита президента в Николаев.

Однако позже директор коммунального предприятия заявил, что не писал заявление, а снять с занимаемой должности его никто не может, поскольку он заключил контракт с Николаевским областным советом.

Напомним, что в Николаевском облсовете заявили, что ни разу не видели отчёта Федора Барны о работе за время нахождения в должности директора аэропорта Николаева, хотя в ходе комиссии 7 июня он утверждал, что сдает их регулярно.

В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт».

Также стало известно, что в Николаевской облгосадминистрации создали рабочую группу для проверки состояния соблюдения Конституции Украины, законов Украины и других актов законодательства коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт». Распоряжение подписал первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов.