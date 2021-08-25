Белорусская авиакомпания Белавиа продлила до конца сентября решение об отказе полетов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 25 августа.

— Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полеты Белавиа до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов в Украину. Как в дальнейшем будет складываться ситуация мы пока сказать не можем, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Белавиа приостановила полеты в Украину до 25 августа. Это произошло после того, как власти Украины ввели запрет на авиасообщение с Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Напомним, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.

Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.