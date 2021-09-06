После подорожания питания для школьников с 1 января 2022 года, в Николаеве планируют оставить систему, при которой родители будут оплачивать 50% его стоимости.

Об этом сказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров на брифинге 3 сентября, пишут НикВести.

Как сообщалось, с 1 января питание в школах подорожает примерно до 35 гривен в день, то есть где-то в 2,5 раза. Это связано с вступлением в силу новых норм питания, утвержденных МОЗ.

— Сегодня мы работаем над внедрением приказа № 305 Министерства здравоохранения об установлении новых норм питания. Провели уже два совещания, думаю, что Николаев будет придерживаться новых норм. Выделим средства решением исполкома, сессии, — сказал Анатолий Петров.

Отвечая на вопрос корреспондента НикВести о том, не приведет ли подорожание питания к увеличению процента родительской платы, Анатолий Петров сказал, что родители по-прежнему будут оплачивать 50%. Это около 17 гривен 50 копеек в день.

— Согласно законодательству, закону об общем среднем образовании, дошкольном образовании, есть статьи, где четко выписано, что питание должно быть организовано только для детей льготных категорий, и определено все льготные категории. Мы же приняли решение исполнительного комитета кормить всех учеников 1-4 классов с расчета 50/50 и учеников старших классов льготных категорий. Сегодня мы переходим на новые нормы питания и уже сделали просчеты, какие средства нам нужно заложить в бюджет 2021 года. В принципе, есть согласование с мэром, мэр особенно заинтересован в решении этого вопроса. Мы видим сегодня, что у нас есть возможность заложить больше 100 миллионов гривен на организацию питания с расчетом 50 на 50, — резюмировал он.

Отметим, что с 2021 года в общеобразовательных учреждениях Николаева стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

В дошкольных учреждениях в группах:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста;

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста;

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста.

Также с 1 января этого года родители учеников 1-4 классов школ Николаева оплачивают 50% стоимости питания в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.

При этом управление образования городского совета во время весеннего локдауна сэкономило на питании учеников образовательных учреждений Николаева почти 5,4 миллиона гривен.