Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что недостроенное здание на 3-й Слободской необходимо продать инвестору через аукцион, вместо передачи его на баланс Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом идёт речь в материале «Задрало! Аргументы рассерженного депутата».

В материале Сергей Кантор напомнил, что вопрос передачи недостроя на 3 Слободской под размещение там университетской клиники Черноморского национального университета имени Петра Могилы впервые поднялся в июне 2016 года, однако за 5 лет депутаты так и не поддержали данное решение.

По его мнению, депутаты так и не приняли решение о передачи, поскольку за это время так и не были предоставлены точные сроки и стоимость реконструкции недостроя.

— За 5 лет разговоров о передаче «недостроя» «Могилянке» только однажды, в 2018 году, проректор Николай Клименко озвучил ориентировочную стоимость запуска объекта – 85 миллионов гривен, и сроки создания клиники – 3 года. Откуда были взяты эти цифры, не известно – вполне возможно просто «с потолка». Настойчивые попытки добиться от ректора хотя бы «идею цены» не увенчались успехом. Ответ был прост как «грабли» – мы сможем определиться со стоимостью реконструкции после передачи нам объекта. Какой-то визуализации «будущей клиники 21 века» и в помине не было, и нет до сегодняшнего дня, – пишет Сергей Кантор.

Депутат также рассказал, что предположительно стоимость реконструкции здания составит порядка 500 миллионов гривен.

— Полагаю, стоимость реконструкции «недостроя» на 3 Слободской в современную университетскую или не университетскую клинику вряд ли будет ниже 400 – 500 миллионов гривен. В нашем случае, за 5 лет ни ректор, ни его сотрудники не предоставили депутатам ни одного документа, подтверждающего готовность государства «вложиться» в университетскую клинику хотя бы на 1 гривну! Не было ни одного обращения, даже от «лыжного инструктора», о готовности принять участие в финансировании строительства, – указал Сергей Кантор.

Депутат добавил, что согласно финплану университета, выделив на реконструкцию недостроя 19,3 миллиона гривен, работы могут затянуться на долгие годы.

— Представители университета неоднократно заявляли о готовности достроить клинику за свой счет. Посмотрел финплан университета на 2021 год, при доходах и расходах в сумме 186,9 миллиона гривен, на капитальные затраты «выделено» всего – 19,3 миллиона гривен. И это на все объекты, уже стоящие на балансе «Могилянки»! При таких финансовых возможностях ЧНУ университетскую клинику будет строить лет 20, а все остальное развалится!, – пишет Сергей Кантор.

Он рассказал, что депутатский корпус ранее предлагал руководству университета открыть клинику на базе одного из существующих отделений медучреждений Николаева, однако те отказывались от данного предложения: «Отцы «Могилянки» даже не хотят слушать о такой альтернативе, называя её «абсурдной». При этом, почему она «абсурдна» никто даже не попытался обосновать».

По мнению Сергея Катора, Министерство образования и науки Украины и Кабинет Министров Украины не готовы принять в госсобственность данный объект, поскольку он требует значительных финансовых вложений.

— МОН за 5 лет не удосужилось даже инициировать передачу объекта государству, как того требует специальный закон и утвержденный КМУ порядок передачи объектов коммунальной собственности государству, – отметил он.

Депутат считает, что целесообразнее было бы построить новую клинику на одной из свободных площадок, которые депутаты готовы предоставить университету.

— При доброй воле депутатов – а я не вижу здесь проблем – решение о выделении земли под застройку можно получить за 6 – 7 месяцев, а тем временем параллельно развернуть подготовку к строительству. При наличии денег, используя типовые проектные решения, ПКД можно разработать и пройти экспертизу за год-полтора, после чего сразу же приступить к строительству, а через 3 года получить современную клинику, – добавил Сергей Кантор.

По мнению Сергея Кантора, недостроенное здание поликлиники необходимо продать на аукционе и добавил, что университет может также принять в нём участие.

— Дальнейшее «задирание» с вопросом передачи «недостроя» «Могилянке» приведет к ненужному противостоянию, беспочвенным обвинениям всех и вся в «коррупции» и «отсутствии патриотизма», кощунственному выяснению, есть ли у депутатов «родители и дети», здоровье которых без университетской клиники под угрозой, и кто из депутатов православный, а кто нет, – добавил Сергей Кантор.

Напомним, что депутаты так и не приняли решение о передаче недостроя на 3-й Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

На сессии ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, что университетская клиника, которую хотят построить на месте недостроя на 3-й Слободской, могла бы сохранить жизнь бывшему мэру Николаева Владимиру Чайке.

Как известно, 2 февраля в ходе сессии Николаевского городского совета депутаты согласовали передачу в собственность ЧНУ здания 11-го учебного корпуса, который университет арендует у города. Однако, голосов для передачи университету недостроя на 3-й Слободской не хватило.

Еще в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы.Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.