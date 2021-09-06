Вопрос о передаче здания недостроенной поликлиники на ул. 3-й Слободской в Николаеве ЧНУ им. П. Могилы обсуждается уже не первый год. Возник он после того, как университет гуманитарного профиля, неожиданно для всех обзавелся лицензией на подготовку врачей. Ректор Леонид Клименко громогласно заявлял о желании достроить здание и организовать в нем «университетскую клинику» – на благо города и горожан, разумеется. Вопрос неоднократно выносился на сессию городского совета, однако каждый раз депутаты отказывали ВУЗу в передаче здания. Не помогало даже появление в сессионном зале двух десятков студентов во главе с эксцентричным профессором, экипированным в белый халат и шапочку — депутаты на все эти санитарные атрибуты не велись. Общественное мнение также разделилось на тех, которые были против передачи здания и тех, кто говорил «почему бы и нет...». Однако аргументов как у одной, так и у другой стороны было немного — чаще всего, они сводились к нашему традиционному «сам дурак».

Сегодня редакция предлагает вниманию материал, в котором впервые систематизированы доводы противников передачи здания сторонников. Автор — депутат городского совета, один из самых опытных строителей Николаева Сергей Кантор — аргументированно, с цифрами и доказательствами, показывает, почему передавать недостроенное здание «Могилянке» нецелесообразно.

Есть слово в ненормативной лексике, которое на обычном языке, переводится, как, задрал, задрало…

Так вот меня – задрало, и потому решил написать «в столбик», так, как я обычно это делаю, когда нужно проанализировать какую-либо проблему – тем более, что обещал, после последнего «выступления» Леонида Клименко на депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, в прошедший вторник.

Итак… «в столбик», от «не православного» – православному :)).

Впервые о намерении создать университетскую клинику Черноморского национального университета имени Петра Могилы (далее – ЧНУ, университет или «Могилянка») город узнал 9 июня 2016 года на 5-й сессии городского совета прошлого созыва. Тогда ректор университета Леонид Клименко обратился к депутатам с просьбой передать недостроенную поликлинику на улице 3-й Слободской (далее – «недострой») на баланс университета. «Мы получили лицензию на подготовку врачей… Для того чтобы обеспечить качественную подготовку студентов по направлению – медицина, необходимо иметь университетскую клинику», – сообщил тогда Клименко.

Ректор Леонид Клименко

Просьбу отправили на рассмотрение постоянных депутатских комиссий, где она и «зависла».

В феврале 2018-го вопрос о «недостроя» поднял уже проректор ЧНУ, однофамилец ректора Николай Клименко. Он заявил, что передача здания на баланс университета «даст возможность предоставлять помощь силами более квалифицированных специалистов, а именно – докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Кроме того, наличие клиники позволит приглашать в Николаев для лечения ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения как Киева, так и зарубежных стран».

Однако, и на этот раз депутаты не пошли на встречу «Могилянке».

9 апреля 2019 очередная сессия горсовета началась с пикета студентов, которые уже не просили, а буквально требовали рассмотреть проект решения о передаче «недостроя» их учебному заведению.

Тогда же проректор Николай Клименко заявил, что ЧНУ уже три года не может добиться от городских властей передачи здания для обустройства там университетской клиники, которую они хотят обустроить за свой счет. Кроме того, он сказал: «Там сейчас рассадник антисанитарии, там крысы дикие, которые угрожают населению города, недострой находится в центре города. Мы предлагаем общине города и области создать там университетскую клинику. В ней будут размещены узкоспециализированные отделения, которых нет в городских поликлиниках. Больных будут принимать профессоры и доценты, доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук. Там будут клинические кафедры, будем обучать студентов и выпускать квалифицированных кадров».

В 2020 году делалось несколько попыток «протянуть» этот вопрос, однако голосов каждый раз не хватало.

8 июля 2021 года, на сессии горсовета при очередном рассмотрении вопроса передачи «недостроя» ректор Клименко был особенно многословен.

Вот некоторые тезисы его выступления: «університетська клініка – це лікарня, в якій будуть лікувати мешканців міста Миколаєва»; «мешканці міста будуть лікуватися в державній лікарні»; «якщо буде прийняте інше рішення і буде продано цей об'єкт, значить лікарні там не буде»; «створення цієї лікарні дозволить врятувати велику кількість життів, підняти здоров'я міста Миколаєва»; «на базі цієї лікарні буде підготовлена велика кількість лікарів в місті Миколаєві»; «це буде сучасна лікарня, яка буде лікувати миколаївців, в якій будуть проводити дослідження вчені, працювати наші студенти». Сколько пафоса! Ничего не напоминает?

Но и в этот раз депутаты не поддержали передачу «недостроя» университету.

Остается открытым вопрос: почему депутаты прошлой каденции не проголосовали за предложенный ректором Клименко и поддержанный мэром Сенкевичем проект решения? Почему народные избранники, в большинстве своем, лояльные к мэру и его политике (обратите внимание, что пишу, здесь не в кавычках!!!), – провалили голосование по передаче «недостроя» ЧНУ?

Попробуем разобраться.

Прежде всего, следует отметить, что в минувшем созыве не было ни одного депутата, который бы не поддерживал «благородные» намерение Леонида Клименко создать университетскую клинику, и поднять уровень городской медицины.

Вместе с тем у депутатов двух созывов были и остаются вопросы, на которые ни ректор, ни его «команда» не могут ответить

Вот некоторые из них – пишу «в столбик»:

Первый вопрос. Какова предполагаемая стоимость и сроки реконструкции здания на 3 Слободской?

За 5 лет разговоров о передаче «недостроя» «Могилянке» только однажды, в 2018 году. Тогда все тот же проректор Николай Клименко озвучил ориентировочную стоимость запуска объекта – 85 миллионов гривен, и сроки создания клиники – 3 года. Откуда были взяты эти цифры, не известно – вполне возможно просто «с потолка»

Тогда, мои коллеги-депутаты, конечно же, восприняли озвученную информацию с улыбкой.

Настойчивые попытки добиться от ректора хотя бы «идею цены» не увенчались успехом. Ответ был прост как «грабли» – мы сможем определиться со стоимостью реконструкции после передачи нам объекта. Какой-то визуализации «будущей клиники 21 века» и в помине не было и нет до Сегодняшнего Дня!!!

Второй вопрос. Есть ли у университета средства на создание клиники и наполнение ее современным оборудованием?

На этот вопрос ни разу не был дан вразумительный ответ. Почему? Потому что цифры «не пляшут».

Привожу примеры, для понимания читателя, во что обходится строительство современных больниц в Украине. Одноэтажное инфекционное отделение, площадью всего 3050 м2, на территории городской больницы №5 обошлось Николаевскому глиноземному заводу приблизительно в 150 млн. грн. Стоимость строительства нового корпуса городской больницы скорой медицинской помощи в Виннице, площадь которого всего 3000 м2, – 260 млн. грн.

Для сравнения, площадь помещений недостроенного задания на 3-й Слободской превышает 11 тысяч квадратных метров!

На строительство Киевского городского Центра сердца на 150 мест потрачено 644 млн грн.

Планируемая стоимость строительства областной многопрофильной больницы III уровня в Краматорске оценивается в 281 миллионов, и не гривен, а евро!

Я правильно понимаю, уровень оснащения университетской клиники должен быть никак не ниже?

Полагаю, стоимость реконструкции «недостроя» на 3 Слободской в современную университетскую или не университетскую :)) клинику вряд ли будет ниже 400 – 500 млн грн.

В нашем случае, за 5 лет ни ректор, ни его сотрудники не предоставили депутатам НИ ОДНОГО документа, подтверждающего готовность государства «вложиться» в университетскую клинику хотя бы на 1 гривну! Не было ни одного обращения, даже от «лыжного инструктора», о готовности принять участие в финансировании строительства.

Представители университета неоднократно заявляли о готовности достроить клинику за свой счет. Посмотрел финплан университета на 2021 год, при доходах и расходах в сумме 186,9 млн грн, на капитальные затраты «выделено» всего – 19,3 миллиона. И это на все объекты, уже стоящие на балансе «Могилянки»!

При таких финансовых возможностях ЧНУ университетскую клинику будет строить лет 20, а все остальное развалится!

Третий вопрос. Почему нельзя было открыть университетскую клинику на базе одного из отделений имеющихся лечебных заведений города?

История с передачей «недостроя» на баланс «Могилянки» началась задолго до появления на свет проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В то время в городских больницах оставались невостребованными целые корпуса.

Мои коллеги неоднократно предлагали ректору рассмотреть возможность открытия клиники на базе одного из отделений уже существующих медицинских учреждений. Чего проще, принимай на баланс этаж или корпус, или бери его в аренду за 1 грн (по тем временам это можно было сделать), да и сейчас возможно, ремонтируй, оснащай современным оборудованием – и вперед! И что важно, больные, о которых так печется ректор, рядом, в соседних палатах или корпусах. Докажи, что ты лучший, и работай, «на благо города».

Отцы «Могилянки» даже не хотят слушать о такой альтернативе, называя ее «абсурдной». При этом, почему она «абсурдна» никто даже не попытался обосновать.

Четвертый вопрос. Готово ли государство в лице Министерство образования и науки Украины (далее – МОН) и Кабинет Министров Украины (далее – КМУ) принять щедрый дар городского совета, в который необходимо «вбухать» не одну сотню миллионов?

Судя по всему, нет!

МОН за 5 лет не удосужилось даже инициировать передачу объекта государству, как того требует специальный закон и утвержденный КМУ порядок передачи объектов коммунальной собственности государству.

Вот основные положения этих документов.

Передача объектов права коммунальной собственности в государственную производится при наличии согласия на передачу КМУ.

В нашем случае передачу может инициировать МОН или городской совет. Инициатор передачи проводит независимую оценку передаваемого имущества, согласовывает предложение о передаче с органом местной власти (ОГА) и городским советом.

Согласованное предложение о передаче направляется в Министерство экономики Украины (далее – МЭУ), при этом к предложению прилагается бизнес-план или экономическое обоснование эффективного использования передаваемого имущества (с указанием этапов, сроков, путей и способов реализации).

В случае отсутствия замечаний, МЭУ готовит проект решения КМУ о передаче объекта, подает его на согласование с Минфином, Фондом госимущества и Госкомстатом, после чего проект попадает на рассмотрение КМУ, который и принимает соответствующее решение.

Если бы участники «концессии» до конца понимали, какие «круги ада» им предстоит пройти, они вряд ли бы встали на эти «лыжи».

Пятый вопрос. Почему бы не построить клинику «с нуля» на одной из свободных площадок, которые депутаты готовы предоставить ЧНУ?

Аргументы ректора о том, что это будет дольше и дороже не выдерживают критики.

При доброй воле депутатов (не вижу здесь проблем) решение о выделении земли под застройку можно получить за 6 – 7 месяцев, а тем временем параллельно развернуть подготовку к строительству. При наличии денег, используя типовые проектные решения, ПКД можно разработать и пройти экспертизу за год-полтора, после чего сразу же приступить к строительству, а через 3 года получить современную клинику.

Встав на путь передачи «недостроя» в государственную собственность, ее инициаторы обрекли себя на годы хождений по коридорам власти с непредсказуемым исходом.

Но и это еще ни все.

Разработка и реализация проекта реконструкции – более сложный и затратный путь по сравнению с новым строительством. Нужны дополнительные оценки: состояния существующих несущих конструкций; пригодности уже «нарезанных» под поликлинику площадей для целей клиники; соответствия принятых «в той жизни» проектных решений действующим сегодня строительным нормам и правилам (ДБН, ДСТУ и ДСаНПіН) и т.д. А это время и деньги.

При этом, всегда остается риск «напороться» на трудно преодолимые технические проблемы, решение которых будет не прогнозируемо затратным.

Все эти аргументы доктор технических наук, профессор Клименко категорически не воспринимает и отмахивается обеими руками.

Шестой вопрос. Почему до сих пор не передан городу, находящийся сегодня на балансе ЧНУ, спортивный комплекс в Соляных, построенный, фактически, за деньги городского бюджета?

Этот вопрос волновал и продолжает волновать депутатов, но Леонид Павлович, даже не пытался на него честно ответить.

Отдельные депутаты готовы были проголосовать за передачу «недостроя» даже без предоставления ответов на предыдущие вопросы. Но все попытки обсудить эту тему ни разу не увенчались успехом. Нет вразумительного ответа на этот вопрос и сегодня.

А есть еще находящийся на балансе ЧНУ спорткомплекс «Трудовые резервы», с неработающим бассейном и крышей, которая текла годами.

Кроме приведенных «в столбик», перечисленных выше вопросов, были и другие, о которых депутаты вспоминали реже, но они также требуют ответа. Например:

какие площади реально нужны для полноценного функционирования университетской клиники;

во что бюджету обойдется содержание клиники;

будет ли диагностика и лечение в клинике платным;

как будут строиться взаимоотношения клиники с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), финансирующей систему здравоохранения в Украине;

существует ли в городских больницах нехватка «койко-мест» и медицинского оборудования и т. д.

Публично формулирую свою позицию в этом вопросе!

1. Необходимо прекратить порочную практику «раздаривания» собственности громады под различного рода типа «благовидными» предлогами! «Надарились» за все годы …!

2. Объект, о котором идет речь – недостроенное здание поликлиники, необходимо продать на аукционе, выручив за него те деньги, которые сегодня за него готовы заплатить инвесторы. Самое интересное, никто не запрещает ЧНУ принимать участие в этом аукционе.

Дальнейшее «задирание» с вопросом передачи «недостроя» «Могилянке» приведет к ненужному противостоянию, беспочвенным обвинениям всех и вся в «коррупции» и «отсутствии патриотизма», кощунственному выяснению, есть ли у депутатов «родители и дети», здоровье которых без университетской клиники под угрозой, и кто из депутатов православный, а кто нет…

Задрало!

P.S! И еще… Леонид Павлович! Хватит слишком часто употреблять святые слова – государство, государственный … и т.д!

P.P.S. Могу написать следующий «столбик»…

Автор: Сергей Кантор