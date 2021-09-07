Верховная Рада приняла закон №4416-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках».

Документ поддержали 290 народных депутатов.

— Целью законопроекта является содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и которые повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков, — говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, индустриальный (промышленный) парк - определенная инициатором создания индустриального парка в соответствии с градостроительной документацией обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники такого парка могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций на условиях, определенных настоящим Законом и договором об осуществлении хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Однако, на территории индустриальных парков нельзя производить подакцизные товары и осуществлять хозяйственную деятельность, подпадающую под лицензирование в соответствии с пунктами 18, 181, 20-22, 32 части первой статьи 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Исключением среди подакцизных товаров является производство:

легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов;

мотоциклов;

транспорта, предназначенного для перевозки 10 и более человек;

транспорта для перевозки грузов.

Функционирование индустриальных парков направлено на:

привлечение инвестиций и развитие экономики Украины;

выравнивание экономического развития регионов и повышение качества жизни населения Украины;

внедрение инновационных и энергосберегающих технологий;

создание новых рабочих мест;

устойчивое развитие и защиту окружающей среды.

Инициатор создания, управляющая компания не могут быть созданы/основаны:

физическими лицами - гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта;

юридическими или связанными с ними лицами, зарегистрированными в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;

лицами в отношении которых применены санкции;

юридическими лицами - владельцами 10% и более акций (долей), и/или конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является резидент государства-агрессора или государства-оккупанта;

государством-оккупантом или государством-агрессором.

Участниками или другими субъектами индустриального парка не могут быть:

субъекты хозяйствования любой формы собственности, созданные физическими лицами - гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта;

юридические или связанные с ними лица, зарегистрированные в государстве-оккупанте или государстве-агрессоре;

лица в отношении которых применены санкции;

юридические лица - собственники 10% и более акций (долей), и/или конечные бенефициары, которых резидент государства-агрессора или государства-оккупанта;

государство-агрессор или государство-оккупант.

К объектам, которые могут размещаться на территории индустриального парка относятся:

офисы управляющей компании, участников и других субъектов парка, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы;

учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения высшего, профессионального перед высшими и профессиональной (профессионально-технического) образования;

научные парки, акселераторы, лаборатории по развитию инновационных технологий;

многоцелевые залы для проведения научных конференций и других мероприятий;

пожарные части;

озелененные территории;

производственные, складские здания и сооружения, объекты логистической инфраструктуры;

инженерные здания и сооружения;

объекты обращения с отходами (кроме захоронения отходов);

другие объекты, не запрещенные законодательством.

Для создания и функционирования индустриальных парков управляющим компаниям, инициаторам создания и участникам индустриальных парков документ предусматривает предоставление из государственного и местного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законом:

полной или частичной компенсации процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;

средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и/или обеспечения строительства объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для их создания и функционирования;

компенсации расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортныхм сеей;

налогового и таможенного стимулирования в соответствии с законодательством.

В первом чтении законопроект Верховная Рада приняла 15 апреля. Тогда документ поддержали 260 народных депутатов.

Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.

Также считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.