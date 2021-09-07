Верховная Рада приняла закон №4416-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках».
Документ поддержали 290 народных депутатов.
— Целью законопроекта является содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и которые повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков, — говорится в пояснительной записке.
Согласно закону, индустриальный (промышленный) парк - определенная инициатором создания индустриального парка в соответствии с градостроительной документацией обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники такого парка могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций на условиях, определенных настоящим Законом и договором об осуществлении хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.
Однако, на территории индустриальных парков нельзя производить подакцизные товары и осуществлять хозяйственную деятельность, подпадающую под лицензирование в соответствии с пунктами 18, 181, 20-22, 32 части первой статьи 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Исключением среди подакцизных товаров является производство:
Функционирование индустриальных парков направлено на:
Инициатор создания, управляющая компания не могут быть созданы/основаны:
Участниками или другими субъектами индустриального парка не могут быть:
К объектам, которые могут размещаться на территории индустриального парка относятся:
Для создания и функционирования индустриальных парков управляющим компаниям, инициаторам создания и участникам индустриальных парков документ предусматривает предоставление из государственного и местного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законом:
В первом чтении законопроект Верховная Рада приняла 15 апреля. Тогда документ поддержали 260 народных депутатов.
Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.
Также считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.
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Верховная Рада приняла закон №4416-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках».
Документ поддержали 290 народных депутатов.
— Целью законопроекта является содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и которые повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков, — говорится в пояснительной записке.
Согласно закону, индустриальный (промышленный) парк - определенная инициатором создания индустриального парка в соответствии с градостроительной документацией обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой участники такого парка могут осуществлять хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, деятельность в сфере информации и телекоммуникаций на условиях, определенных настоящим Законом и договором об осуществлении хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.
Однако, на территории индустриальных парков нельзя производить подакцизные товары и осуществлять хозяйственную деятельность, подпадающую под лицензирование в соответствии с пунктами 18, 181, 20-22, 32 части первой статьи 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Исключением среди подакцизных товаров является производство:
Функционирование индустриальных парков направлено на:
Инициатор создания, управляющая компания не могут быть созданы/основаны:
Участниками или другими субъектами индустриального парка не могут быть:
К объектам, которые могут размещаться на территории индустриального парка относятся:
Для создания и функционирования индустриальных парков управляющим компаниям, инициаторам создания и участникам индустриальных парков документ предусматривает предоставление из государственного и местного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законом:
В первом чтении законопроект Верховная Рада приняла 15 апреля. Тогда документ поддержали 260 народных депутатов.
Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.
Также считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.