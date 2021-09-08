Представители Николаевской области приняли участие в IX Национальном молитвенном завтраке Украины, который утром 8 сентября проходил в Киеве.

В частности, на мероприятии присутствовали глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и вице-губернатор Юрий Гранатуров, о чем тот написал на своей странице в Facebook.

— От Николаевской области сегодня принимал участие в IX Национальном молитвенном завтраке Украины вместе с Анной Замазеевой. Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе. Нынешний завтрак посвящен 30-летию Независимости Украины, — написал он.

Глава облсовета Анна Замазеева, замглавы ОГА Юрий Гранатуров и министр окружающей среды Роман Абрамовский

Вице-губернатор Юрий Гранатуров и глава фракции «СН» в Раде, николаевец Давид Арахамия

Как сообщалось, Украина является третьей страной в мире, которая проводит молитвенные завтраки. Для участия в IX Национальном молитвенном завтраке в Киев прибыли конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине на этапе становления ее независимости.

Напомним, 10 марта, в фойе Николаевского областного совета состоялся первый молитвенный завтрак. В мероприятии приняли участие чиновники, депутаты и духовенство, которые также представляли разные конфессии. В комментарии корреспонденту НикВести Анна Замазеева заявила, что людям «‎нужна вера», а церковь способна решить их вопросы, поэтому на молитвенных завтраках обсуждают координацию между администрацией и представителями различных конфессий.

Позже в Николаевском облсовете решили не частить с проведением молитвенных завтраков. Ранее планировалось собираться раз в месяц, сейчас же речь идет об одной встрече в квартале или вообще в полугодии.