Утром 8 сентября в Киеве начался IX Национальный молитвенный завтрак Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В этом году он посвящен 30-летию Независимости Украины. Для участия в IX Национальном молитвенном завтраке в Киев прибыли конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине на этапе становления ее независимости.

— Планируется, что участие в завтраке примут около 1000 участников из 15 стран мира, а именно руководство нашего государства, правительства, ведущие политики Украины и ряд влиятельных иностранных гостей, среди которых парламентарии США, ведущие политики стран Европейского Союза и даже из Бразилии, — отметила Анна Пуртова, сопредседатель оргкомитета.

Кроме того, в молитвенном завтраке примут участие известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены. Снова присоединится к западу украинский актер и певец Михаил Хома (Дзидзьо).

Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе. Нынешний завтрак посвященный 30-летию Независимости Украины.

Напомним, 10 марта, в фойе Николаевского областного совета состоялся первый молитвенный завтрак. В мероприятии приняли участие чиновники, депутаты и духовенство, которые также представляли разные конфессии. В комментарии корреспонденту НикВести Анна Замазеева заявила, что людям «‎нужна вера», а церковь способна решить их вопросы, поэтому на молитвенных завтраках обсуждают координацию между администрацией и представителями различных конфессий.

Позже в Николаевском облсовете решили не частить с проведением молитвенных завтраков. Ранее планировалось собираться раз в месяц, сейчас же речь идет об одной встрече в квартале или вообще в полугодии.