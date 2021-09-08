Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в следующем году в городе заменят ливневой коллектор в районе Дормашины.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

— Сегодня разрабатывается проект по капитальному ремонту этого ливневого коллектора. Там необходимо переключение некоторых канализационных коллекторов в другие коллектора для того, чтобы освободить ту преграду, которая существует сегодня в коллекторе по улице Малой Морской. Думаю, что в конце этого года и в начале следующего – в следующем году этот вопрос решится. Вопрос, который с 1960 года почти 60 лет беспокоил николаевцев – исчезнет. Надеюсь, что в ближайшее время николаевцы оценят это, – сказал Александр Сенкевич.

Также мэр напомнил, что на сегодняшний день по Николаеву продолжаются работы по замене коллекторов в плановом режиме.

— У нас продолжается проект по реконструкции очистных сооружений канализации и коллекторов по Николаеву с Европейским инвестиционным банком. Часть коллекторов ремонтируется в аварийном режиме – так как на Флотской. Фактически, работы ведутся в плановом режиме и, на самом деле, того, что мы ремонтируем недостаточно для того, чтобы разваливалось меньше, чем ремонтировалось. Много лет этим никто не занимался – почти 20 лет, и сегодня эти коллектора приходят в ненадлежащее состояние. Для них это уже смертельное состояние, они уже все разваливаются и с аварийными ситуациями сталкиваемся по всему городу, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что проблема затопления проспекта Центрального в районе Дормашины и Садовой, а также параллельных ему улицы возникает в Николаеве каждый раз после обильных дождей. Последний такой случай произошел 14 июня текущего года, когда из-за проливного дождя подтопленными оказались несколько улиц в центре Николаева.

Дормашина после дождя

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.

Кроме этого, летом текущего года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.