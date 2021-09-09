Министерство юстиции не поддержало инициативу министра МВД относительно размещения беженцев из Афганистана в закрытых колониях Киевской области.

Об этом в эфире телеканала Дом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

— Мы на такую инициативу уже отреагировали. Минюст официально предложил другие учреждения. Был запрос от Министерства внутренних дел, и Минюст предложил колонии, например, Черниговскую и Кременчугскую, — сказала она.

Елена Высоцкая уточнила, что Черниговская и Кременчугская колонии уже закрыты, но на продажу еще не выставлены.

— Они еще не выставлены, но уже не работают. И они не работают не так давно. Это свидетельствует о том, что в этих колониях теоретически гораздо дешевле восстановить жизнедеятельность. Восстановить системы отопления, водоснабжения и др. Поэтому предложили именно их, — разъяснила заместитель министра.

По ее словам, окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев еще нет.

— Идет диалог, но нет окончательного решения. Минюст готов помочь в решении вопроса, но мы хотим, чтобы на наши аргументы также учитывали и принимали во внимание, — отметила она.

Напомним, Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что готовится к 500 тысячам беженцев из Афганистана до конца года, поскольку эскалация насилия приводит к дальнейшему переселению.

Граждане Афганистана, вынужденные бежать из страны, говорят, что бюрократия украинских государственных служб делает их жизнь невыносимой.

Напомним, Одесса приютила более 100 политических мигрантов из Афганистана, захваченного талибами.

Ранее сообщалось, ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.