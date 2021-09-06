Граждане Афганистана, вынужденные бежать из страны, говорят, что бюрократия украинских государственных служб делает их жизнь невыносимой.

Об этом с DW поговорил глава афганской диаспоры в Киеве Наим Мохаммед.

Глава общины отмечает, что миграционная служба выдает иммигрантам временные справки, которые в реальности не помогают встроиться в повседневную жизнь в чужой стране.

— С этими справками никто не берет на работу, с ними нет возможности получить водительские права или открыть счет в банке. Без помощи Уполномоченного Верховного Комиссара ООН по делам беженцев невозможно устроить ребенка в садик или школу, обратиться в больницу. Куда я только не звонил, как только слышат, что афганец, сразу говорят нет. Поэтому, как ни крути, я могу сказать, что в Украине условия для беженцев невыносимые, — рассуждает Наим Мохаммед.

По его словам, после выхода из аэропорта его земляки сталкиваются с тяжелыми преградами в Украине.

— Те, кто имел национальный паспорт, сразу получали украинскую визу на две недели. Прибывших без документов, отправили в лагеря для беженцев, многих, например, в лагерь в Чернигове. Есть еще лагеря в Одессе, на Волыни, в Ужгороде. Однако в лагерях, как я понимаю, мест всем не хватит. Также в Украине нет дешевого или бесплатного жилья для таких случаев. Есть и проблемы с обеспечением беженцев соответствующими документами. На сегодня миграционная служба выдает временные справки. Эти справки действуют три-четыре месяца, потом их надо продолжать — иногда их не продолжают и принимается решение о депортации. И мои земляки, конечно, не возвращаются в Афганистан, а продолжают находиться в Украине, оспаривая решение в суде, — подчеркивает афганец.

Напомним, Одесса приютила более 100 политических мигрантов из Афганистана, захваченного талибами.