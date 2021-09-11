Народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко поздравил николаевцев с 232-летием со дня основания города.

Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что благодаря трудолюбию, открытости и доброте горожан, Николаев сможет вернуть себе славу города корабелов.

— Дорогие николаевцы! Искренне поздравляю Вас с Днем города! История Николаева — это история кораблестроения на Чёрном море. Это история гордости и индустриальной мощи. Ведь умение строить корабли — не просто труд, это и глубокие знания, и огромный профессионализм. Я верю, что уже очень скоро город корабелов вернет себе былую славу. Ведь тут живут трудолюбивые, открытые и добрые люди. Желаю всем николаевцам здоровья, успехов и оптимизма. Уверен, что благодаря вкладу каждого из вас Николаев будет процветать и развиваться! С праздником вас! С Днем города! — написал Юрий Бойко.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.

Также городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

До этого Александр Сенкевич подвел итоги в канун годовщины основания Николаева. По его словам, жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.