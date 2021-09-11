Народный депутат Игорь Копытин, избранный по округу № 129 в Николаеве и области, поздравил горожан с 232-летием Николаева.

Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Игорь Копытин пожелал николаевцам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, а также того, чтобы каждое новое достижение способствует процветанию города.

— Я уверен, что каждый из нас, чувствуя себя частью большой николаевской семьи, стремится творить достойное и успешное будущее нашего славного Николаева для новых свершений, новых достижений на благо всего общества и украинского народа. Вместе мы способны преодолеть все препятствия, двигаться вперед, развивать наш город, делать его более комфортным, удобным, безопасным и интересным для нас, друзей, партнеров, мира. Пусть всегда будет чисто и мирное небо над нашим Николаевом и всей Украиной. С днем рождения, Николаев! — написал он.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.

Народный депутат Украины Александр Гайду тоже поздравил жителей Николаева с 232-й годовщиной со дня основания города.